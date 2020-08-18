Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам



Белорусский рубль ослаб на торгах по отношению к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Доллар подорожал до 2 рублей 45 копеек, курс евро вырос и составил 2 рубля 91 копейку. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.





