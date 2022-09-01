На торгах в среду белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам. 1 сентября доллар стоит 2 рубля 55 копеек, столько же и евро. За 10 юаней дают 3 рубля 70 копеек, и 4 рубля 23 копейки стоят 100 российских.