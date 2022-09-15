Белорусский рубль на торгах 15 сентября укрепился к четырем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.

Евро подешевел на Br0,0098 до Br2,5325 за 1 евро.

Доллар стал дешевле на Br0,0064 - его курс составил Br2,5321 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0079 до Br3,6264 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0037 и составил Br4,2388 за 100 российских рублей.



