Белорусский рубль укрепился к основным валютам

Накануне на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи национальная валюта укрепила свои позиции и к доллару (сегодня он стоит 2 рубля 64 копейки), и в отношении к евро (его курс составил 3 рубля и 11 копеек), а также к российскому рублю. 3,47 сегодня стоят 100 российских рублей.