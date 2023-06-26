Белорусский сахар впервые продан в Молдову через биржу

Первая биржевая сделка по реализации белого сахара-песка в Молдову зарегистрирована на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщает БЕЛТА.

Объем пробной закупки составил 210 т. Его приобрела компания, являющаяся крупнейшим импортером сахара в Молдову. На БУТБ ожидают, что пилотная сделка станет отправной точкой для регулярных поставок белорусского сахара в эту страну, поскольку по такому же алгоритму ранее выстаивалась работа с Казахстаном и Кыргызстаном, которые сегодня являются основными покупателями белорусского сахара на биржевых торгах.

"Рынок Молдовы перспективен с точки зрения экспорта продукции белорусских сахарных заводов. Страна ежегодно потребляет свыше 80 тыс. т сахара, а биржевая площадка предоставляет прямой доступ к предприятиями-производителям вкупе с низкими рисками и прозрачным рыночным ценообразованием. По опыту работы с импортерами из Казахстана и Кыргызстана, которые в свое время тоже начинали с пробных сделок, можно предположить, что и с Молдовой события будут развиваться по аналогичному сценарию, т.е. после поступления первой партии сахара покупателю объемы закупок будут постепенно расти, равно как и количество сделок. Этому среди прочего способствует и сам сессионный механизм проведения экспортных торгов сахаром, обеспечивающий предсказуемость и ритмичность поставок", - рассказали в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По итогам неполных 6 месяцев 2023 года экспорт сахара через БУТБ в натуральном выражении достиг 10 тыс. т. Ключевыми рынками сбыта в настоящее время являются Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.