Белорусский шоколад из Минска в Пекин - как национальный павильон Беларуси работает в китайских соцсетях

Как белорусские продукты с помощью соцсетей, минуя более 6 тысяч километров, оказываются на столах в Поднебесной?!

Наша продукция - бренд, известный во многих странах. Зарубежные потребители знают, если на этикетке фраза made in Belarus, о качестве товара можно не беспокоиться. В свою очередь отечественные экспортеры времени не теряют и завоевывают новые рынки, такие, как, например, Китай. Западные санкции помогли нашей торговле прочно освоиться на Востоке.

Сегодня в Поднебесной активно развивается электронная коммерция, а это открывает новые горизонты для реализации белорусских промышленных товаров и продуктов питания. Ярослав Даниленко расскажет подробнее.

Продвижение национального бренда

Интернет-торговля в последние годы развивается стремительно, стимулом послужила пандемия COVID-19. И если во время эпидемии заказать товар онлайн было мерой прежде всего безопасности за свое здоровье, то сегодня это вопрос удобства и экономии времени.

Тренд сегодня на торговлю в социальных сетях. Явным лидером здесь можно назвать Китай. 2/3 жителей Поднебесной регулярно совершают покупки на онлайн-платформах. В топе Douyin, JD.com и kuaishou. На каждой из них представлен национальный павильон нашей страны.

Занимается продвижением белорусской продукции на онлайн-платформах Поднебесной компания по развитию индустриального парка "Великий камень" совместно с китайскими партнерами. Регулярные публикации и стримы дают и отличный результат. Так, на платформе Douyin у белорусского павильона уже миллион подписчиков.





Год назад мы обратились и получили разрешение, лицензию, как угодно можно называть, на выход на платформу Douyin. За год наработана аудитория в миллион человек, где-то порядка 280 тысяч человек совершили покупку. Это 370 тысяч заказов за все это время. А если говорить о деньгах, более 3 млн долларов оборот продаж на магазине, который, так скажем, привязан к этой платформе. Т.е. в принципе это для такого дебюта мы считаем очень хороший показатель. КириллКоротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

Буквально несколько лет назад - до создания национальных павильонов - в Китае не было такого выбора белорусской продукции. Сейчас особенно интересны нашему потребителю молоко, облепиховый сок, шоколад и хлопья. Планируем расширять ассортимент, на пути в Китай белорусский лен, шампанское и хрусталь. Гао Цзиньцзинь, директор операционной команды белорусского национального павильона

Блогеры не только рекламируют товары белорусских брендов, но и рассказывают подписчикам про белорусскую культуру и традиции, знаменитых белорусов и достопримечательности нашей страны. Все это в формате коротких видео.

В первую очередь китайскому зрителю интересен Президент Беларуси. В нашей стране он известен своими философскими взглядами и чувством юмора. Вызывает интерес у китайской аудитории также история вашей страны, ее природа. Республику Беларусь в Китае называют страной 10 тысяч озер. Также снимаем видео про белорусско-китайские отношения. Сун Жихао, сценарист белорусского национального павильона

Екатерина Гришаева вместе с коллегами ведет многочасовые стримы национального павильона сразу на нескольких площадках. Удерживает китайского зрителя не только бренд made in Belarus, но и состав продуктов. Чем меньше строк, тем лучше.

Китайский потребитель еще сейчас в поиске каких-то сладостей без сахара. Естественно, мы предупреждаем, что горький шоколад - он действительно горький. Если вы хотите устроить себе челлендж, то, пожалуйста, покупайте его. Екатерина Гришаева, стример белорусского национального павильона

Вот уж действительно внушительным можно назвать уровень развития электронной коммерции Китая. Только в прошлом году объем транзакций в сфере - более 43 триллионов юаней. А число пользователей интернет-магазинов в Китае достигло отметки в 845 миллионов.

Представители китайских маркет-плейсов утверждают, что почти каждый в Поднебесной имеет свой аккаунт на платформах. Это позволяет по самой приемлемой цене купить товар, несмотря на то, где расположен производитель - в Китае или других странах.