Белорусский стенд представлен на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте

Эффективная платформа для профессионального диалога и хорошая возможность продемонстрировать свой потенциал. В Ташкенте открылась международная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Среди подобных мероприятий этот промышленный форум один из самых крупных на территории СНГ. Именно в узбекской столице событие проходит в третий раз.

В этом году представлено 240 экспонентов. Среди них и бренд made in Belarus. Наш стенд - эта витрина отечественной высокотехнологичной продукции, которую представляют 15 компаний: от тракторов, комбайнов и автокомпонентов до новых решений, современных компьютерных и программных продуктов. По сути, эта выставка - хорошая возможность выйти и закрепиться на рынках Центральной Азии.