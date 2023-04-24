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Белорусский стенд представлен на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте
Эффективная платформа для профессионального диалога и хорошая возможность продемонстрировать свой потенциал. В Ташкенте открылась международная выставка "Иннопром. Центральная Азия". Среди подобных мероприятий этот промышленный форум один из самых крупных на территории СНГ. Именно в узбекской столице событие проходит в третий раз.
В этом году представлено 240 экспонентов. Среди них и бренд made in Belarus. Наш стенд - эта витрина отечественной высокотехнологичной продукции, которую представляют 15 компаний: от тракторов, комбайнов и автокомпонентов до новых решений, современных компьютерных и программных продуктов. По сути, эта выставка - хорошая возможность выйти и закрепиться на рынках Центральной Азии.
"Иннопром. Центральная Азия" будет работать три дня. В повестке форума - насыщенная деловая программа, презентации, встречи и переговоры.
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