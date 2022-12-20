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Белорусский трактор с китайским двигателем намерен выпустить МТЗ в начале 2023 года

Белорусский трактор с китайским двигателем планирует выпустить МТЗ в начале следующего года. Модель импортозамещающая: при производстве используется российская навигационная система и гидравлика белорусского производства. Новинка предназначена для выполнения транспортных, стационарных и энергоемких сельскохозяйственных работ. Помимо этого, трактор может использоваться и в строительстве.

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