Белорусский туризм представлен на крупнейшей ярмарке в США

В США прошла международная туристическая выставка The New York Times Travel Show 2019. На стенде нашей страны была представлена подробная информация о туристическом потенциале Беларуси, историко-культурном наследии. Субъекты туриндустрии рассказали о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и других видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров. В выставке приняли участие более 600 экспонентов.