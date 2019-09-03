Белорусско-египетская бизнес-встреча пройдет в Минске

Деловые круги Египта сегодня будут искать новых партнеров в нашей стране. Встреча пройдет в рамках шестого заседания совместной торговой комиссии. В Национальной библиотеке соберутся более 80 бизнесменов двух стран. Они представят разные сферы - от фармацевтики до сельского хозяйства. Египет - важный для нас партнер в Африке и на Ближнем Востоке. Взаимный товарооборот за прошлый год превысил 100 миллионов долларов. Этого помогла достичь кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. А экспорт высокотехнологичной продукции обеспечил нам положительное сальдо. Сегодня Беларусь и Египет работают над формированием совета делового сотрудничества.