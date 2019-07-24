Белорусско-иранский бизнес-форум пройдет сегодня в Минске

В мероприятии примут участие торгово-промышленные палаты двух стран, а также представители деловых кругов. В рамках встречи стороны рассмотрят развитие двустороннего сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве шахт.

Не останутся без внимания и вопросы бизнес-коопераций, перспективные проекты в банковской, медицинской и нефтехимической сферах.