ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусско-иранский бизнес-форум пройдет сегодня в Минске

В мероприятии примут участие торгово-промышленные палаты двух стран, а также представители деловых кругов. В рамках встречи стороны рассмотрят развитие двустороннего сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве шахт.
Не останутся без внимания и вопросы бизнес-коопераций, перспективные проекты в банковской, медицинской и нефтехимической сферах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все