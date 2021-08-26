Белорусско-китайские отношения получат статус железного братства и всепогодного партнерства

Сотрудничество здесь играет важную роль в межгосударственных отношениях. Регионы играют не менее важную роль -как основа государства и важная часть межгосударственных отношений. Поэтому и наши руководители, и наши ведомства пришли к выводу, что мы должны наряду с развитием межгосударственных отношений одновременно укреплять сотрудничество регионов, чтобы мобилизовать все потенциалы нашего сотрудничества в различных сферах.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси