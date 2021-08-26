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Белорусско-китайские отношения получат статус железного братства и всепогодного партнерства

Повышает уровень политического взаимодействия наша страна и со стратегическим союзником. Белорусско-китайские отношения получат статус железного братства и всепогодного партнерства. Укрепляются из года в год и экономические контакты - товарооборот с Китаем вырос на 13 %, экспорт - на 21 %. В основном это продовольствие - за полугодие показатель увеличился почти в 1,5 раза. Весомую роль в этом играют и прямые связи между регионами.

Сегодня Беларусь и Китай символически открыли совместный Год регионов. Дипломатическими нотами обменялись замминистра иностранных дел Николай Борисевич и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

Сотрудничество здесь играет важную роль в межгосударственных отношениях. Регионы играют не менее важную роль -как основа государства и важная часть межгосударственных отношений. Поэтому и наши руководители, и наши ведомства пришли к выводу, что мы должны наряду с развитием межгосударственных отношений одновременно укреплять сотрудничество регионов, чтобы мобилизовать все потенциалы нашего сотрудничества в различных сферах.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси

Договоренность о проведении совместного Года регионов была достигнута в январе во время телефонного разговора Президента нашей страны с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Год регионов стал третьим тематическим годом между странами. В 2018-м прошел Год туризма, затем - Год образования. Все области Беларуси и город Минск установили побратимские отношения с провинциями Китая. Подписаны и работают около 20 соглашений о сотрудничестве.


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