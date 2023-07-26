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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет осенью

Первый бизнес-форум женщин Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске уже в сентябре 2023 года, заявили на совещании в Совете Республики.

В совещании приняли участие члены президиума верхней палаты парламента, руководители республиканских органов госуправления, учреждений и организаций. Во время рабочей встречи участники обсудили программу форума, подготовку заседаний шести тематических секций пленарного заседания, вопросы размещения участников и освещение мероприятия в СМИ. Инициатива провести форум принадлежит узбекской стороне и возникла на полях Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Самарканде.

Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская отметила, что форум послужит толчком в экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана.

По итогам этого года товарооборот вырос практически на 67 % к уровню прошлого года. Сегодня можно сказать, что по всем направлениям народно-хозяйственной деятельности налажено тесное сотрудничество. Налажены торгово-экономические связи и подписаны контракты.
Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане

Форум поспособствует еще более тесному сотрудничеству двух стран в сфере образования, промышленной области и медицины. За последнее время уже около 8 делегаций узбекских врачей приезжали к нам для обмена опытом. Осенью на белорусской земле ожидают порядка 40 бизнес-леди.

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