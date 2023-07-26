Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет осенью

По итогам этого года товарооборот вырос практически на 67 % к уровню прошлого года. Сегодня можно сказать, что по всем направлениям народно-хозяйственной деятельности налажено тесное сотрудничество. Налажены торгово-экономические связи и подписаны контракты.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане