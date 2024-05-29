Белорусско-венгерский бизнес-форум объединил представителей сфер экономики в Минске

Министры подчеркнули, что деловые круги двух стран выступают за партнерские взаимоотношения на равных. Это подтверждает и большой интерес со стороны бизнеса. Как отметили в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен, на форум зарегистрировалось свыше сотни участников из разных сфер экономики.