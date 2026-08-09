Белорусское мороженое завоевывает Китай: от Кобрина до Шанхая

Большая часть этой недели выдалась знойной. На улице плюс 30, но наши корреспонденты нашли в Беларуси место, где круглый год царит арктическая зима. Спрос на то, что создается в этом производственном климате, в последние дни стал просто сумасшедшим.

Объемы поставок бьют рекорды, фуры бесконечным потоком увозят груз в торговые сети даже за тысячи километров. Что скрывается за таким тщательным климат-контролем? Раскрываем карты - маршрут: Минск - Пекин.

Брестская область. И в жару, и в холод по форме

Зашкаливающий природный плюс. К 11 часам утра столбик уже поднимается к 30 градусам. И при такой погоде буквально таешь как мороженое. Это точно не про него, уверяет Юрий Николаевич. Профессия такая: и в жару, и в холод по форме.

Утеплились. За этой герметичной дверью находится арктическая зима - здесь минус 25 градусов. Мороженое ждет своего часа, чтобы отправиться в магазины.

Работники этого цеха экипированы как полярники. Но для интервью и при почти 40-градусной жаре на улице - все-таки облегченный вариант одежды.

Юрий Попко, водитель погрузчика предприятия по производству молочных продуктов:

"Охлаждается здесь не только мороженое, как вы говорите, и мы тоже. Оно ощущается. Приходится порой очень сильно одеваться: утепленная одежда, штаны, кофта, термобелье, фуфайка, куртка утепленная, шапка, рукавицы или перчатки. В таком варианте. По-другому никак. Мороженое перевозим с целью охлаждения, последующей подготовки перед отгрузкой для закаливания в камере".

В такие знойные дни мороженое уходит как горячие пирожки. Покупают в рожках, стаканчиках и даже по два кило сразу. Александр Воронов то и дело доставляет в торговый зал очередную партию холодного лакомства.

Александр Воронов, сотрудник магазина:

"Мороженое берут у нас, бывает, в день 20-25 коробок: в пачках маленьких. Даже люди берут и по 5 пачек, и по 10 пачек, некоторые 150 хотят сразу – детям или, может, в лагерь. Спрос очень большой, да. И мы каждый день, бывает, заказываем мороженое.

Чтобы обеспечить спрос, молочные реки бегут на завод с самого утра. Идеальный климат на рабочем месте позволяет предприятию работать в три смены без потери качества, закрывая гигантский летний спрос на любимое лакомство. Линии работают онлайн.

Благодаря мороженому мы попали в Китай в 2023 году

Модернизация предприятий позволила увеличить объемы производства, полностью насытить отечественный рынок и выйти с продуктом в торговые сети других государств.

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности предприятия по производству молочных продуктов:

"Благодаря мороженому мы попали в Китай в 2023 году. Мы начали эту дальнюю дугу осваивать. Мы на сегодняшний день отгружаем туда как закаленное мороженое, так и мягкое. У нас есть продвижение в районе Баошань города Шанхай. По мороженому мы работаем плодотворно с Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. В основном были поставки в Грузию".

Всего выпускают более 50 видов мороженого. Производители готовы подстраиваться под вкусовые предпочтения зарубежных заказчиков.

Елена Олиярник, специалист отдела внешнеэкономической деятельности предприятия по производству молочных продуктов:

"Китайцы любят экзотические вкусы. Но тем не менее, наше мороженое натуральное, сливочное им очень полюбилось. Очень понравились наши натуральные наполнители, такие как смородина, клюква, очень популярное мороженое наше - зефир. За май и июнь 1926 года мы отгрузили в Китай 16 тонн мороженого.

Не дали разрушить то, что строилось десятилетиями

И это не только мороженое, в планах - увеличить экспортный ассортимент. Предприятие специализируется также на производстве других молочных продуктов.

В девяностые, когда после распада Союза по всему СНГ закрывались заводы, в Кобрине, в том числе, не дали разрушить то, что строилось десятилетиями. Вместо того чтобы распилить предприятие на металлолом, его модернизировали. Так из советского цеха предприятие превратилось в ультрасовременное, сохранило душу и тот самый ГОСТ, который по вкусу и зарубежному рынку.

Местный житель: Когда продукт качественный, его оценят на международном рынке. Это касается всего, в данном случае у кобринского мороженого есть история.

Маршрут: Минск – Пекин. Двери первого магазина были открыты

С завода мороженое отправляется в торговые сети - не только Беларуси. В том числе его ждет путь длиной в тысячи километров. Отечественное предприятие официально связывает два полушария вкуса

завод в Кобрине

Когда на улице плюс 37, а в Пекине в эти дни именно такие отметки на термометре, зайти в ближайший супермаркет и купить мороженое - вполне себе рациональная идея. Тем более, в некоторых магазинах китайской столицы можно без проблем найти продукт под брендом "Сделано в Беларуси". В Шанхае, в одном из крупнейших экономических центров мира, не так давно открыли первый специализированный магазин белорусского мороженого.

История выхода к местному потребителю началась в ноябре прошлого года на Шанхайской выставке импортных товаров, где регулярно принимают участие и белорусские компании. На полях масштабного события договорились развивать сотрудничество. Спустя полгода двери первого магазина с белорусским мороженым были открыты. Локацию выбирали не в туристическом центре города, а в жилом квартале района Баошань. Ведь необходимо изучить предпочтения именно китайского потребителя.

Покупатель:

"Мороженое очень вкусное, действительно вкусное. Сегодня особенно жарко, я приехала на велосипеде. Думаю, буду приходить сюда чаще"

Покупатель:

"Китайцы не любят очень сладкою еду, а это мороженое – сладковатое, но в целом вкус хороший, я думаю, многим понравится".

Натуральность и настоящий вкус - особенности, которые отмечают покупатели. А это в местной пищевой культуре ценится. Привлекательной является и цена - около 10 юаней за хороший импортный продукт. В планах - создать сеть подобных магазинов. И местные власти готовы помочь белорусам.

Ни Цзцзюнь, замдиректора отдела привлечения инвестиций Экономического парка Мяосин г. Шанхая (Китай):

"Открытие первого магазина превзошло наши ожидания. Торговля идет очень хорошо, много постоянных покупателей, и, что для нас стало неожиданностью, основную массу клиентов составляют пожилые люди. Кроме того, очень многие потребители приезжают издалека, специально потратив по два-три часа на автобусе, наслышавшись о вкусе белорусского мороженого".

Александр Шевченко, генеральный консул Беларуси в г. Шанхае:

"Помимо мороженого в ассортименте продукции появились коктейли, которые также изготовлены из высококачественного белорусского сырья. Плюс к проекту мы добавили доставку, сейчас продукция доставляется в окрестные районы, и, скажу честно, что уже в Шанхае открыт второй торговый павильон белорусского мороженого, открытие состоялось 26 июня, и он также успешно набирает обороты".

Это понятный без перевода язык заботы о здоровье

Объединяя стандарты белорусского качества и тонкие, порой специфические особенности китайского рынка, наши производители смогли сделать почти невозможное. Наша молочка в Поднебесной сегодня - это больше чем просто экспорт. Это понятный без перевода язык заботы о здоровье, который связал Минск и Пекин.

Дмитрий Березовский, старший советник Посольства Беларуси в Китае:

"Белорусское мороженое уже не первый год на рынке, но сухие смеси для мороженого достаточно гармонично дополняют нашу товарную корзину, корзину сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, которые сегодня активно поставляются в Китай".

Вкус большой дружбы только набирает обороты

По прогнозам экспертов, потенциал рынка колоссальный. Ежегодно молочный сектор Китая прирастает на четыре процента. А спрос, например, на сыры увеличивается сразу на девять процентов в год! Молочные продукты стали восприниматься как здоровый перекус. Меняется и сама стратегия продаж. Если раньше в Китай шли в основном простые сухие продукты, то сегодня фокус смещается на товары с высокой добавленной стоимостью и создание совместных предприятий.

Виталий Пилуй, замдиректора Института экономики НАН Беларуси:

"Организация СП наиболее выгодна, у белорусской стороны есть экологически чистое сырье, эффективно организован производственный процесс, эффективно развита логистика, у китайской стороны есть технологии и каналы продвижения продукции, плюс это выход на третьи рынки. Плюс совместные предприятия позволяют производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. По предложению главы государства в Калинковичах были созданы конфеты из сухого молока. Детские молочные смеси "Беллакт" пользуются популярностью на китайских выставках, Рогачевский комбинат намерен производить безлактозную сгущенку. Слуцкий сыродельный комбинат предлагает широкий спектр товаров: сыры, йогурты, молоко, сметану".

Качественное белорусское сырье, наша культура производства, развивающиеся логистические цепочки с Китаем, прогнозы экспертов говорят об одном: вкус большой дружбы только набирает обороты.