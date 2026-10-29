"Белорусское золото": что стоит за формулой успеха льнозаводов и какие есть проблемы в отрасли

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Сильные регионы - один из главных акцентов на пятилетку, но почему это важно, расскажем на примере Дубровно.

С одной стороны считанные километры до границ с Россией, ну а с другой - Орша, крупный промышленный город. Понятно, что кадровый вопрос здесь стоит очень острый. Чтобы люди не уезжали, нужна своя сильная экономика и свои сильные производства. Тут очевидно, что перед градообразующим предприятием стоят очень серьезные задачи. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".

Дубровенскому льнозаводу скоро исполнится 100 лет. За почти вековую историю предприятие пережило многое: и Великую Отечественную войну, и развал Советского Союза. В 1990-е годы производство, как и вся отрасль, было на грани закрытия. Благодаря поддержке Президента справились. Люди не оказались на улице, а продолжили открывать миру "белорусское золото".

Люди - главное богатство, благодаря им Дубровенский льнозавод сегодня считается лучшим в Витебской области, одним из самых успешных в республике. И еще один компонент в формуле успеха - делать все по технологии с самого старта.

"На сегодняшний день наш льнозавод сам себя обеспечивает льнотрестой. Мы выращиваем 3,1 тыс. га и обеспечиваем наше предприятие на целый год работы в круглосуточном режиме. Обеспечиваем работу себе, нашим людям, обеспечиваем государство продукцией, которую от нас ждут", - отметил директор Дубровенского льнозавода Сергей Крепочин.

Сырье для себя завод готовит самостоятельно, то есть уже на старте полевых работ специалисты заинтересованы сделать все добросовестно. От бесперебойной работы зависят показатели, а значит и зарплаты - лучшая мотивация.

В этом году завод заготовил 13 тыс. т льнотресты. Она высокономерная, то есть на языке профессионалов высококачественная. Конечно, с такой гораздо проще работать на производстве, но и ответственность тоже выше.

"Готовая продукция для нас - это длинное, короткое волокно. Но первоначальная задача - это получить длинное волокно, продукт, который мы максимально вырабатываем из льнотресты, это основной продукт для выполнения государственного заказа. Длинное волокно является львиной долей финансовой поддержки нашего завода", - подчеркнул Сергей Крепочин.

Из длинного волокна получают ткани и пряжи. Это происходит уже на Оршанском льнокомбинате, самом крупном текстильном предприятии в Европе. На территории расположено сразу шесть фабрик, а еще в подчинении есть свой льнозавод. Он находится в небольшом отдалении от основной площадки, в городском поселке Ореховск.

На Ореховском льнозаводе одновременно решают сразу несколько задач. Во-первых, активно работают с урожаем этого года и параллельно разбираются с остатками 2025-го, причем не самыми качественными.

"В 2025 году объем возделываемых земель у нас был увеличен в 1,6 раза. То есть для нас норма сева - это 2,5 тыс. га, не более. В прошлом году объем возделываемых земель был увеличен до 4 тыс, это значимая цифра. При учете того, что у нас нехватка механизированных кадров, мы сами не справились, поэтому треста долго пролежала на земле, и получилась нестандартная треста. Но она все равно была вся запрессована, вся свезена к нам на завод, укрыта. В дальнейшем мы ее, конечно, перерабатываем", - рассказала и. о. директора Ореховского льнозавода Юлия Пархоменко.

Из такой тресты получается пакля - волокно, непригодное для прядения, но вот для строительных целей вполне, поэтому товар клиенты забирают. Да, это не так выгодно, как продавать полноценный продукт, но в любом случае лучше, чем ничего. Когда производство безотходное, тогда и завод пользу чувствует, извлекает выгоду из всего, что возможно.

Юлия Пархоменко исполняет обязанности директора совсем недавно, с начала октября. До этого времени долгое время была главным экономистом, поэтому упор делает прежде всего на экономику. Завод должен работать эффективно. Какие вопросы нужно решать в первую очередь, план уже определен.

"На сегодняшний день основная проблема - это рабочие кадры в цех основного производства, механизаторы. Потенциал есть, есть к чему стремиться. На сегодняшний день из урожая 2026 года заготовили 10,6 тыс. т тресты, плюс имеющийся "нестандарт". Загрузка производственных мощностей будет обеспечена в полном объеме у нас, главное переработать то, что имеется", - заявила Юлия Пархоменко.

И что еще предстоит подтянуть - конечно, дисциплину, чтобы не допускать ошибок прошлого года, которые приходится исправлять до сих пор. На некоторых полях лен лежит и сейчас.

"Не была соблюдена технология при заготовке тресты в прошлом году: треста убиралась поздно, и с повышенной влажностью. Как результат, мы видим, что треста непригодна, она вся гнилая, и волокна из нее хорошего не получится. Поэтому говорить о том, что это покроет расходы и принесет какую-то прибыль предприятию, не приходится", - сказал главный государственный инспектор Оршанского межрайонного Комитета госконтроля Витебской области Владимир Шендрик.

К сожалению, проблемы с качеством тресты наблюдаются и в этом году. Однако такой подход совершенно недопустим. Лен - наше белорусское богатство, и отношение к нему должно быть соответствующим. Чем грозит бесхозяйственность, достаточно вспомнить недавнюю поездку президента в Шкловский район.

"Отвратительно! Такого быть не должно. Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь. Здесь льна нет. А то, что осталось, - это гнилое", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко (18.09.2026 г.).

Такая реакция главы государства вполне понятна. Именно благодаря его участию на старте независимости льноводство не исчезло как отрасль, а наоборот получило дополнительное развитие. Поэтому такое равнодушное, а порой и наплевательское отношение со стороны некоторых руководителей вызывает большие вопросы. А вообще бесхозяйственность Президентом пресекалась всегда.

В 2014 году Александр Лукашенко побывал на Слуцком льнозаводе, территория которого была похожа на большую свалку. Былой хаос остался в прошлом. Аккуратная территория - то, с чего начинается культура производства.

"Сырьевая зона нашего предприятия находится в четырех районах Минской области - Слуцкий, Копыльский, Солигорский и Любанский районы. Уборочная площадь составляет 4507 га. В основной массе мы стараемся, конечно, максимально убрать сами, но нам оказывают помощь и поддержку хозяйства нашей сырьевой зоны, выделяется техника, люди. В этом году по областной программе были закуплены на Минскую область порядка 50 специализированных прицепов для перевозки рулонов, а также пресс-подборщики и новые тракторы. Когда наступают уборочные мероприятия в нашей сырьевой зоне, данная техника привлекается для оказания помощи нашему заводу", - поделился и. о. директора Слуцкого льнозавода Михаил Чернушевич.

Такая взаимопомощь помогает решить еще один наболевший вопрос для предприятия - вложиться в сроки уборки. В этом году уже практически получилось, но есть нюансы. Ситуация все равно далека от идеальной.

Надо сказать, проблемы тут типичные в целом для области. На Слуцком заводе их понимают и готовы исправлять ситуацию. Тем более предприятие взяло курс на активное развитие. Сейчас занимаются своим производственным участком в Любани.

"На данном предприятии совместно с китайской стороной у нас установлена линия по производству котонизированного волокна. В дальнейшем это позволит более оперативно перерабатывать имеющуюся льнотресту с получением котонизированного льняного волокна", - рассказал Михаил Чернушевич.

Льнозаводы выполняют госзаказ, но все-таки работают в современных рыночных условиях, где каждый полученный рубль - это инвестиция, которую нужно вкладывать в производство и благосостояние своих коллективов.

"Отдельными предприятиями отрасли проведена модернизация производства, что позволило увеличить качество льноволокна, ассортимент и объемы выпускаемой продукции. Вместе с тем, такая ситуация наблюдается не на всех предприятиях. На отдельных льнозаводах оборудование изношено, сроки модернизации затянуты, соответственно, страдает и качество, и объем выпуска льноволокна, в том числе длинного, который наиболее востребован", - заявил начальник управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Князев.

По его словам, в 2026 году Комитетом госконтроля были выявлены проблемные вопросы выращивания льна. Так, например, отдельными льнозаводами сроки сева были затянуты на более чем 20 дней вместо положенных 10 дней по техрегламенту. Несвоевременная подготовка техники для теребления льна привела к тому, что данные работы были затянуты, сроки лежки льнотресты увеличены, в результате чего снизились ее качественные показатели.