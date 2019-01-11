Белорусскому бизнесу со следующего месяца предложили новые подходы расчета налогов

Это предусмотрено обновленной редакцией Налогового кодекса, который заработал в стране с 1 января. Так что уже с февраля индивидуальных предпринимателей в этом плане ждут изменения. Причем, как отметили в профильном министерстве, речь не идет о повышении. В стране действует налоговый мораторий до 2020 года. А это значит ни новых сборов, ни роста ставок не будет. Новые правила должны упорядочить расчеты по всей стране.

Ольга Анищенко о том, что изменится для малого бизнеса. В инспекции столичного региона демонстрируют, как изменили общий подход к расчету единого налога. Раньше местные власти определяли диапазон ставок. Т.е. максимум и минимум. Важно было установить конкретный размер ставки на своей территории, уложив ее в этот коридор. В итоге в каждой области или районе налоговая нагрузка была несправедливо разной.



Теперь же принят единый региональный принцип различия ставок. Конкретные суммы прописаны отдельно для столицы, областных, районных и других территорий. Это значит, что предприниматель, например, районного уровня заплатит в казну одинаковую сумму независимо от того, работает он в Бобруйске, Жодино, Лиде или Мозыре. Кодекс определил и конкретные ставки по каждому из видов предпринимательства. Но что важно: если местная власть установила для этого вида услуги больший налог, предприниматель все равно заплатит меньшую сумму. Как это прописал кодекс. И наоборот.



Как это работает? Например, популярная нынче розничная торговля. Возьмем ее районный уровень. Частник торгует продовольствием. Местный Совет депутатов прописал для такого бизнеса налог в 92 рубля, кодекс же определил ставку в 98. В итоге с февраля предприниматель заплатит меньшую сумму - ту, на которой настаивала местная власть. Или продажа стройматериалов, а также косметики и парфюмерии. В этом случае ставка по Налоговому кодексу, конечно, для бизнеса предпочтительнее. Ее и возьмут за основу при расчетах с налоговой инспекцией.



И это правило - отчислять единый налог по наименьшей ставке - теперь будет работать в любом деле малого бизнеса.

А дело в том, что индексация налоговых ставок в будущем году не предусмотрена. Как известно, на старте года местные исполкомы всегда поправляли ставки, плюсуя к ним процент инфляции. Но теперь решили: нагрузка на индивидуальный бизнес до 2021 года останется неизменной. Местная власть, конечно, вмешаться может. Но лишь с тем, чтобы снизить налоговое бремя: опустить ставки, если того просит экономика региона, можно даже вдвое.

В январе предпринимателю еще придется платить на прежних условиях. Но уже с февраля заработают новые правила расчета. А уже с весны для ИП планируют ввести поквартальную, а не ежемесячную налоговую отчетность и тем самым сделать еще один шаг к сокращению административной нагрузки на бизнес.

Теперь предпринимателю позволят еще и выбрать налоговый режим. Либо остаться на едином налоге, предпочесть общую систему или упрощенную. Т.е. то, что подходит больше: или бухгалтерия попроще, или суммы уплаты поменьше.

