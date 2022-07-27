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Белорусскому электрокару быть: когда сможем собрать и сколько будет стоить?
Об эффективности работы масштабных инвестпроектов в Беларуси говорили на правительственном уровне на Белорусской национальной биокорпорации и заводе "БЕЛДЖИ". Оба предприятия нацелены на выпуск импортозамещающей продукции и уже доказали, что ставка сделана верно. Товар в высоком спросе и на внутреннем рынке, и на внешних. И это только начало. На производствах уже рассматривают новые проекты. Например, на БЕЛДЖИ - это сборка собственного электрокара. Импортозамещение важно в автопроме. Свой белорусский легковой автомобиль делаем. Об этом сегодня заявили на заводе "БЕЛДЖИ". Пока вопрос - какой: электрокар или бензиновый. Есть предложения сделать гибридный. Для этого нужно собственное конструкторское бюро и вся начинка. Что получается по всем направлениям и когда сможем собрать белорусскую машину? На поиск ответов - ровно месяц.
Белорусский электрокар
Сроки и направления работы определили на совещании. Первый вице-премьер сразу настраивает на конструктивную работу. Отмечая, что к 2025 году нужно максимально освоить сборку своих электрокаров. Сделать собственную машину на батарее - одно из поручений Президента. И в копилке на этот результат компонентов прибывает.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: Цель простая. Белорусдолженпокупать белорусский автомобиль. Рациональные и наиболее наработанные компетенции у нас есть в электромобиле. Поэтому продолжаем формирование компонентной базы электромобиля. Параллельно, вероятнее всего, с надежным партнером будем продолжать разработки и повышение локализации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Сегодня и говорили, после или параллельно с электрокаром будем осваивать свою бензиновую или гибридную легковушку. Сейчас рассматривается пул партнеров (из Китая и Южной Кореи) и создание собственного конструкторского бюро. Сегодня это вопрос номер 1, ведь из-за санкций потеряны некоторые технологии. И важно развивать свои на основе лучших мировых образцов.
Эффективный инвестпроект на БЕЛДЖИ
Как это сделать более рационально – лизинг или покупка технологии. Здесь важно найти выгодную формулу новой бизнес-модели, чтобы в итоге вышло коммерчески оправданное решение, как это получилось с инвестпроектом на БЕЛДЖИ. Сейчас авто с этих конвейеров в хорошем спросе. Объемы продаж растут. Водители ценят и за качество, и за эффективную сервисную базу. Параллельно со сборкой машин на бензине, предприятие изучает и спрос на электрокары. В прошлом году привезли полсотни Geely на батареях и все сразу разъехались по покупателям. Сейчас обсуждают новые поставки.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ": Провели переговоры с компанией JAC на предмет того, что в июле получим первые два образца. Это ситикар. Дальность будет 300 км, он будет поменьше, чем прошлогодний хэтчбек, но надеемся, что будет более демократичная цена. Я думаю, в июле получим образцы, в августе пройдем сертификацию и в 4 квартале в дилерскую сеть дадим эти автомобили для оценки нашими потребителями. Мы поставили лимитную цену 15-16 тысяч долларов.
До конца года закупят 50 новых электрокаров
В 4-м квартале таких электромобилей планируют заказать 50, а со следующего года по сотне в месяц. А далее водителям уже обещают белорусское авто на зарядке. Конечно, сборка своего всегда с прицелом не только на белорусского водителя, но и на зарубежного, чтобы вложенные средства окупились и получился масштабный проект.
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