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Белорусской и китайской стороной отмечена большая работа по развитию инновационной инфраструктуры
Расширение белорусско-китайского сотрудничества в науке и технологиях сегодня продолжают обсуждать в Минске.
На заседании профильной комиссии заявлено об успешном завершении 35 совместных научно-технических проектов в этом году. И белорусской, и китайской стороной отмечена большая работа по развитию инновационной инфраструктуры..
А накануне партнеры утвердили новый план мероприятий по проведению годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.
Подробности о поднебесных перспективах узнаем у Алины Лаппо. Диалог Минска и Пекина сегодня снова в повестке. Стороны продолжают нарабатывать портфель совместных договоренностей. В национальной библиотеке с самого утра кипит работа.
Несколько часов назад дан старт годам сотрудничества Беларуси и Китая в области науки технологий и инноваций, о которых было заявлено накануне. Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси и министр науки и технологий Китайской Народной Республики перерезали красную ленточку, так стороны символично положили начало всем запланированным в течение этого и следующего года мероприятиям.
От их реализации партнеры в первую очередь ожидают активизации взаимного трансфера технологий и внедрения инноваций в реальный сектор экономики. Надо сказать, что опыта создания совместных инициатив с Китаем у нас хватает. А проектная тематика всегда отбирается на основе взаимных интересов. Поэтому стороны не сомневаются в успешной реализации всего прописанного в соглашениях. Итак, план предполагает 89 совместных мероприятий. В этой работе будет задействовано 140 организаций из нашей страны и Поднебесной.
Так, к примеру, промышленные ведомства двух стран создадут общую платформу для более ускоренной и эффективной реализации проектов в индустрии. Также в Минске откроется офис Китайского центра трансфера технологий государств ШОС. Работа главным образом будет направлена на привлечение в Беларусь передовых зарубежных технологий.
Сразу после торжественной части началось пятое заседание комиссии по научно-техническому сотрудничеству. В повестке 4 вопроса. Стороны первым делом подвели итоги уже сделанной работы и обсудили проведение совместного белорусско-китайского конкурса научно-технических проектов и, конечно, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.
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