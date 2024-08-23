Расширение белорусско-китайского сотрудничества в науке и технологиях сегодня продолжают обсуждать в Минске.



На заседании профильной комиссии заявлено об успешном завершении 35 совместных научно-технических проектов в этом году. И белорусской, и китайской стороной отмечена большая работа по развитию инновационной инфраструктуры..

А накануне партнеры утвердили новый план мероприятий по проведению годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.



Подробности о поднебесных перспективах узнаем у Алины Лаппо. Диалог Минска и Пекина сегодня снова в повестке. Стороны продолжают нарабатывать портфель совместных договоренностей. В национальной библиотеке с самого утра кипит работа.

Несколько часов назад дан старт годам сотрудничества Беларуси и Китая в области науки технологий и инноваций, о которых было заявлено накануне. Председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси и министр науки и технологий Китайской Народной Республики перерезали красную ленточку, так стороны символично положили начало всем запланированным в течение этого и следующего года мероприятиям.



От их реализации партнеры в первую очередь ожидают активизации взаимного трансфера технологий и внедрения инноваций в реальный сектор экономики. Надо сказать, что опыта создания совместных инициатив с Китаем у нас хватает. А проектная тематика всегда отбирается на основе взаимных интересов. Поэтому стороны не сомневаются в успешной реализации всего прописанного в соглашениях. Итак, план предполагает 89 совместных мероприятий. В этой работе будет задействовано 140 организаций из нашей страны и Поднебесной.