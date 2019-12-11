Белорусскую молочную продукцию представили на продуктовой выставке в Египте

Наш стенд - среди более чем 380 компаний из 33 стран мира. К слову, о взаимовыгодном сотрудничестве бизнес-круги Беларуси и Египта уже договорились на встрече в преддверии выставки. Тем временем еще 7 отечественных компаний отправились представлять свою продукцию в Абу-Даби. Это производители кондитерских изделий и картофельных чипсов.



