Белорусы наращивают потребление электричества

Белорусы стали потреблять больше электричества. Об этом заявили на полях Energy Expo. Большая энергетическая неделя проводится в 30-й раз и впервые проходит в "БелЭкспо". На 10 тысячах квадратных метров представлены передовые решения белорусских государственных и частных предприятий, а также стенды иностранных гостей. Главная тема форума - энергетическая безопасность и ее влияние на рост экономики.

Завершилась пленарная сессия, на которой говорили об энергетической безопасности и современных тенденциях в отрасли. За последние пять лет белорусы стали потреблять электричество в 4,5 раза больше. Этот тренд сохраняется и в 2026 году: с января потребление выросло в 1,4 раза. Большая роль здесь принадлежит Белорусской АЭС. Запуск станции придал импульс развитию многих смежных отраслей: стало больше электрожилья и электрокаров. На сегодня в Беларуси уже около 71 тыс. электромобилей. Их число будет расти, как и количество зарядных станций.

С этим направлением можно ознакомиться прямо на выставке - здесь представлено немало решений.

Максим Вербицкий, мастер предприятия по производству зарядных станций:

"Мы представили зарядную станцию производства ООО "Белсель Электросельстрой". Зарядная станция медленного типа, общей мощностью 44 кВт. Данные станции вы можете наблюдать в городе Минске и в областях. Производство зарядных станций полностью локализовано - порядка 70 % локализации. Мы этим достаточно гордимся. Это достигается за счет собственного производства корпусов зарядных станций, расположенных в Гомеле, и контроллеров, который производит РУП "Беларусьнефть". У нас с ними партнерские соглашения. Медленная зарядная станция типа MOD-3 ориентирована на ночные зарядные сессии. То есть человеку это удобно: он пришел после работы, поставил на зарядку и с утра снял. То есть никаких плат за простой, за мощность. Всем удобно. И за этим будущее. Такие планы развития у нас".

Зарядки для легковых автомобилей и для электробусов отличаются, но последние тоже производятся в Беларуси, и опыт в этом направлении уже есть.

Максим Вербицкий:

"Также у нас есть опыт производства быстрых зарядных станций типа MOD-4. Мы реализовали такие пилотные проекты, как перевод городов Жодино, Новополоцка и Шклова на городской электротранспорт. Предприятие МАЗ и Белкоммунмаш поставляли электробусы для этих городов, а мы делали зарядную инфраструктуру под них".

Достижений у предприятия уже немало, и планов тоже достаточно. Выставка работает до пятницы. К площадке курсируют бесплатные автобусы от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская", ожидается большой приток посетителей.

Ожидается официальный обход выставки после подписания документов - в том числе по союзной линии и с партнерами из Мьянмы, потом состоится круглый стол, посвященный формуле энергетической независимости. Повестка Energy Expo действительно насыщенная.