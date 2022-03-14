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Белорусы готовы включиться в российскую программу импортозамещения
О взаимодействии в условиях западных санкций 14 марта говорили правительства Беларуси и России. Переговоры в Москве стали продолжением реализации договоренностей президентов во время их встречи 11 марта. Промышленная кооперация, грузоперевозки между странами и система взаиморасчетов - о самых актуальных вопросах из российской столицы Светлана Лукьянюк.
Большой правительственный диалог в Кабинете министров в Москве и главная тема - экономическая безопасность Беларуси и России. Импортозамещение. Что сегодня сможем быстро сами заменить? Логистика. Как выстроить выгодные маршруты для премиальных экспортных товаров и защиты внутреннего рынка? Достаток продуктов на полке магазинов и прогноз по изменению цен. Но это лишь часть повестки дня. Точечно о своем говорили министры.
Экономическое партнерство Беларуси и России
Еще накануне в телеграм-канале нашего правительства, анонсируя переговоры, было отмечено: состав участников довольно интересный. В Москве сегодня премьер, его первый зам, 7 министров, руководитель Белнефтехима и Минпром на уровне зама. Обсуждают поручения президентов двух стран, данные в пятницу.
На первый план выходит экономическое партнерство. Санкционная война мотивирует на перестройку всей хозяйственной системы. Президент Беларуси тогда отметил, что надо действовать активней. В этом и есть самый очевидный антикризисный план.
Россия дорожит союзническими отношениями с Беларусью
Сейчас время нестандартных и смелых решений. Исходя из этого, и работают правительства двух стран. Да, удар по экономике сильный. И здесь важно быстро перестраиваться вместе. Российский премьер подчеркивает, что Москва дорожит союзническими отношениями с Минском.
Нужны новые цепочки движения товаров и услуг
Страны стремятся не только сохранить объем товарооборота, который в 2021 прибавил на треть, но и увеличить его. Основа - крупные инвестпроекты и новые цепочки движения товаров и услуг. Ведь под эмбарго попали самые весомые наши экспортные товары. Не поставляются предприятиям комплектующие и сырье.
Новая система взаиморасчетов
Наибольшее давление из-за санкций ощутил финансовый сектор. Сложности с платежами и взаиморасчетами. Ведь многие из них шли в валюте.Решено от такой схемы отходить. Нашли новые, которые заработают в ближайшее время.
Белорусы готовы включиться в российскую программу импортозамещения
Перебои в поставках комплектующих уже ощущают предприятия двух стран. Выход - увеличивать выпуск своих товаров. Белорусы готовы включиться и в российскую программу импортозамещения. Сейчас самое время определить пул нужных рынку деталей.
Кооперация выходит на новый уровень
Белорусам интересен российский рынок. Он и раньше покупал львиную долю продукции. Сейчас этот спрос будет только расти. И важно вовремя снимать все барьеры.
Беларусь предлагает сформировать новую систему ценообразования для нефтяных поставок, зафиксировать стоимость газа в российских рублях и рассчитывает на финансовую поддержку союзного партнера.
Надежная основа - союзные программы
Надежная основа стабильной работы экономик двух стран - утвержденные союзные программы, где единое экономическое и социальное пространство. Сейчас как раз и формируются общие правила игры.
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