Белорусы готовы включиться в российскую программу импортозамещения

О взаимодействии в условиях западных санкций 14 марта говорили правительства Беларуси и России. Переговоры в Москве стали продолжением реализации договоренностей президентов во время их встречи 11 марта. Промышленная кооперация, грузоперевозки между странами и система взаиморасчетов - о самых актуальных вопросах из российской столицы Светлана Лукьянюк.



Большой правительственный диалог в Кабинете министров в Москве и главная тема - экономическая безопасность Беларуси и России. Импортозамещение. Что сегодня сможем быстро сами заменить? Логистика. Как выстроить выгодные маршруты для премиальных экспортных товаров и защиты внутреннего рынка? Достаток продуктов на полке магазинов и прогноз по изменению цен. Но это лишь часть повестки дня. Точечно о своем говорили министры.





Экономическое партнерство Беларуси и России

Еще накануне в телеграм-канале нашего правительства, анонсируя переговоры, было отмечено: состав участников довольно интересный. В Москве сегодня премьер, его первый зам, 7 министров, руководитель Белнефтехима и Минпром на уровне зама. Обсуждают поручения президентов двух стран, данные в пятницу.

На первый план выходит экономическое партнерство. Санкционная война мотивирует на перестройку всей хозяйственной системы. Президент Беларуси тогда отметил, что надо действовать активней. В этом и есть самый очевидный антикризисный план.

Россия дорожит союзническими отношениями с Беларусью

Сейчас время нестандартных и смелых решений. Исходя из этого, и работают правительства двух стран. Да, удар по экономике сильный. И здесь важно быстро перестраиваться вместе. Российский премьер подчеркивает, что Москва дорожит союзническими отношениями с Минском.

Нужны новые цепочки движения товаров и услуг

Страны стремятся не только сохранить объем товарооборота, который в 2021 прибавил на треть, но и увеличить его. Основа - крупные инвестпроекты и новые цепочки движения товаров и услуг. Ведь под эмбарго попали самые весомые наши экспортные товары. Не поставляются предприятиям комплектующие и сырье.

Новая система взаиморасчетов

Наибольшее давление из-за санкций ощутил финансовый сектор. Сложности с платежами и взаиморасчетами. Ведь многие из них шли в валюте.Решено от такой схемы отходить. Нашли новые, которые заработают в ближайшее время.

Белорусы готовы включиться в российскую программу импортозамещения

Перебои в поставках комплектующих уже ощущают предприятия двух стран. Выход - увеличивать выпуск своих товаров. Белорусы готовы включиться и в российскую программу импортозамещения. Сейчас самое время определить пул нужных рынку деталей.

Кооперация выходит на новый уровень

Белорусам интересен российский рынок. Он и раньше покупал львиную долю продукции. Сейчас этот спрос будет только расти. И важно вовремя снимать все барьеры.

Беларусь предлагает сформировать новую систему ценообразования для нефтяных поставок, зафиксировать стоимость газа в российских рублях и рассчитывает на финансовую поддержку союзного партнера.

Надежная основа - союзные программы