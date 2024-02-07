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Белорусы могут предложить Южному Судану строительство ферм и технологии выращивания кукурузы
Южный Судан заинтересован в налаживании сотрудничества с Беларусью в сельском хозяйстве. Об этом говорили в Минсельхозпроде на встрече с делегацией из африканской страны.Она в поиске надежных партнеров, и хорошо осведомлена о возможностях Беларуси в этой сфере, отметил министр инвестиций Южного Судана.
Земли в стране плодородные. Порядка 70 % территорий могут быть задействованы в сельском хозяйстве, но используется гораздо меньше.
Партнеры рассчитывают показать потенциал Африки, оценить предложения белорусской стороны и определить дальнейшие шаги в сотрудничестве. Но уже в первом приближении наша страна предлагает строительство ферм и технологии выращивания кукурузы.
Суданская сторона отмечает, что ищет возможности для увеличения урожаев. Сорго и кукуруза в Судане - основа продовольственной безопасности.
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