Белорусы могут предложить Южному Судану строительство ферм и технологии выращивания кукурузы

Южный Судан заинтересован в налаживании сотрудничества с Беларусью в сельском хозяйстве. Об этом говорили в Минсельхозпроде на встрече с делегацией из африканской страны.Она в поиске надежных партнеров, и хорошо осведомлена о возможностях Беларуси в этой сфере, отметил министр инвестиций Южного Судана.

Земли в стране плодородные. Порядка 70 % территорий могут быть задействованы в сельском хозяйстве, но используется гораздо меньше.

Партнеры рассчитывают показать потенциал Африки, оценить предложения белорусской стороны и определить дальнейшие шаги в сотрудничестве. Но уже в первом приближении наша страна предлагает строительство ферм и технологии выращивания кукурузы.