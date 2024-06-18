Белорусы продолжают возводить новые объекты в России - будущие проекты обсудили в Минске

Беларусь и Россия продолжают сотрудничать в сфере строительства. О новых и текущих проектах рассказали в Минстройархитектуры. Сегодня белорусские специалисты возводят школы в Ленинградской, Нижегородской и Владимирской областях. На социальных объектах также задействованы в Краснодарском крае и Пскове. Россия активно прирастает и белорусскими новостройками, особенно выделяется Калужская область: за 10 лет построено около 30 новых многоэтажек, еще 10 планируют закончить до конца этого года.