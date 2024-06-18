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Белорусы продолжают возводить новые объекты в России - будущие проекты обсудили в Минске

Беларусь и Россия продолжают сотрудничать в сфере строительства. О новых и текущих проектах рассказали в Минстройархитектуры. Сегодня белорусские специалисты возводят школы в Ленинградской, Нижегородской и Владимирской областях. На социальных объектах также задействованы в Краснодарском крае и Пскове. Россия активно прирастает и белорусскими новостройками, особенно выделяется Калужская область: за 10 лет построено около 30 новых многоэтажек, еще 10 планируют закончить до конца этого года.

Будущие градостроительные проекты с Россией обсуждают в Минске

Сотрудничество проходит на двусторонней основе: в эти дни в Минске работают российские архитекторы. Цель визита - обменяться опытом, усилить профессиональный диалог и обсудить будущие градостроительные проекты.

Несмотря на активную работу на российском рынке, внутренний остается в приоритете. В ведомстве отмечают, что все запланированные показатели по строительству жилья будут выполнены.

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