Белорусы стали активнее пользоваться сбережениями в банках

Впрочем, росли и валютные депозиты, за прошлый месяц более чем на 11 миллионов долларов. Общая сумма таких вкладов по стране приблизилась к семи миллиардам. Несмотря на рост интереса к валютным вкладам, белорусы уже третий год остаются продавцами валюты. За обозначенный промежуток времени наши граждане чистыми сдали более шести миллиардов долларов.