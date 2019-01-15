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Белорусы стали активнее пользоваться сбережениями в банках
Впрочем, росли и валютные депозиты, за прошлый месяц более чем на 11 миллионов долларов. Общая сумма таких вкладов по стране приблизилась к семи миллиардам. Несмотря на рост интереса к валютным вкладам, белорусы уже третий год остаются продавцами валюты. За обозначенный промежуток времени наши граждане чистыми сдали более шести миллиардов долларов.
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