Белорусы в 2019 г. продали валюты на $600 млн больше, чем купили

Больше чем золотовалютные резервы страны! В прошлом году белорусские граждане продали наличной и безналичной валюты на $9 млрд 763 долларов млн в эквиваленте, а купили - $9 млрд 165 млн. Таковы данные Нацбанка. Разница в почти 600 млн долларов делает белорусов чистыми продавцами иностранной валюты. В итоге это поддержало обменный курс белорусского рубля на внутреннем валютном рынке Беларуси. Между тем сам Нацбанк в 2019 году активно покупал иностранную валюту, чтобы не допустить чрезмерного укрепления реального эффективного курса белорусского рубля к валютной корзине.