Белорусы в 2023 году вложили в токены отечественных компаний 64 млн долларов

Белорусы за 2023 год вложили в отечественные компании 64 млн долларов собственных сбережений.

По данным инвестиционной платформы, около 80 % инвестиций было привлечено от физических лиц, которые приобретали токены предприятий. Среди компаний, которые стали эмитентами цифровых активов, около половины - представители финансового сектора. И почти четверть выпуска активов совершили производственные предприятия.