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Белорусы в 2023 году вложили в токены отечественных компаний 64 млн долларов
Белорусы за 2023 год вложили в отечественные компании 64 млн долларов собственных сбережений.
По данным инвестиционной платформы, около 80 % инвестиций было привлечено от физических лиц, которые приобретали токены предприятий. Среди компаний, которые стали эмитентами цифровых активов, около половины - представители финансового сектора. И почти четверть выпуска активов совершили производственные предприятия.
Токенизированные инвестиции привлекали также ретейлеры, строители и даже компании из сферы общественного питания.
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