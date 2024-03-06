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Белорусы в 2023 году вложили в токены отечественных компаний 64 млн долларов

Белорусы за 2023 год вложили в отечественные компании 64 млн долларов собственных сбережений.

По данным инвестиционной платформы, около 80 % инвестиций было привлечено от физических лиц, которые приобретали токены предприятий. Среди компаний, которые стали эмитентами цифровых активов, около половины - представители финансового сектора. И почти четверть выпуска активов совершили производственные предприятия.

Токенизированные инвестиции привлекали также ретейлеры, строители и даже компании из сферы общественного питания.

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