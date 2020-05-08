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Белорусы в январе-апреле купили валюты на $521,7 млн больше, чем продали

Белорусы за 4 месяца этого года купили наличной и безналичной валюты почти на $522 миллиона долларов больше, чем продали. По данным Нацбанка, физлица приобрели иностранной валюты на 3 миллиарда 300 тысяч долларов; субъекты хозяйствования - почти на $8 миллиардов долларов. Отметим также, что и золотовалютные резервы Беларуси за апрель также выросли - на 96 миллионов долларов.

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