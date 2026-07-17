"Белпочта" возобновила прием посылок с товарами в США. Однако правила отправки другие. Из-за изменений американского законодательства товарные вложения - независимо от их стоимости - облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это касается абсолютно всех стран мира.

Чтобы наладить процесс, белорусский оператор заключил соглашение с международной компанией. Она и будет перечислять сборы напрямую в Службу таможенного и пограничного контроля США.

Светлана Юркевич, гендиректор РУП "Белпочта":

"С августа 2025 года организована была работа во взаимодействии с таможенными службами США, заключен договор с компанией соответствующей, которая интегрируется с таможенной службой и производит начисление и уплату таможенных пошлин. С 1 июля успешно заключен договор и открыт обмен. Сами градации пересмотрены: если сегодня - подарок, то не взимается пошлина до 100 долларов, если коммерческое отправление (юрлица отправляют), то это 2,5 тыс. долларов будет с 24 июля. На все остальное начисляется пошлина".

Перед визитом на почту необходимо скачать бесплатное приложение и подробно описать посылку прямо внутри сервиса. После этого система выдаст уникальный QR-код. Пошаговую инструкцию "Белпочта" уже опубликовала на своем официальном сайте.