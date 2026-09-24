Белшина будет выпускать шины для электромобилей

Белшина планирует к февралю 2027 года запустить в серию производство шины для электромобилей.

Сейчас специалисты разрабатывают конструкцию и характеристики новой шины. Предприятие планирует выпускать модели диаметром 19 и 20 дюймов. Результат будет зависеть от работы конструкторов и того, насколько удачно удастся реализовать необходимые характеристики, уточнили на заводе.

Только за последние 10 лет Белшина освоила выпуск более 60 моделей шин для легкового и грузового транспорта. Доля предприятия на внутреннем рынке за последнюю пятилетку выросла с 25 до 50 %.

Весной крупные производители шин Евразийского экономического союза, включая Белшину, обратились в ЕЭК с просьбой защитить рынок от растущего импорта из Китая. В ЕАЭС начато специальное защитное расследование.

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