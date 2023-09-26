Белстат: Каждый третий рубль выручки предприятия машиностроения получают от реализации инновационной продукции

Согласно данным ведомства, всего в стране работает 250 крупных и средних заводов, которые выпускают огромный спектр транспортных средств: от машин и оборудования до бытовой техники и вычислительной аппаратуры. Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по производству большегрузных авто, а за рубеж поставляется свыше 75 % отечественной машиностроительной продукции. География поставок охватывает более 140 стран. Наша техника и электроника работает на всех континентах.