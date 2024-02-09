Белстат: на долю Минска приходится 30,3 % ВВП Беларуси

На долю Минска приходится более 30 % ВВП Беларуси. Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном на сайте Белстата, пишет БЕЛТА.

По данным Белстата, объем валового регионального продукта Минска в 2023 году к уровню 2022 года в сопоставимых ценах составил 100,9 %. На долю города приходится 30,3 % ВВП республики.

За 2023 год предприятия Минска произвели 15,8 % республиканского объема промышленной продукции. Город специализируется на производстве грузовых автомобилей, тракторов, автобусов, велосипедов, телевизоров, трансформаторов, бытовых холодильников и морозильников, бытовых стиральных машин, шариковых и роликовых подшипников, шерстяных тканей, косметических средств для ухода за кожей, декоративной косметики, фармацевтических препаратов, керамических плиток.

Объем промышленного производства в Минске в 2023 году по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах увеличился на 3,6 %, инвестиции в основной капитал - на 14,8 %, розничный товарооборот - на 15,1 %. Доля Минска во внешнеторговом обороте республики составила 31,9 %.

За 11 месяцев 2023 года экспорт товаров составил 8644,8 млн долларов, импорт - 15 599,3 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт товаров увеличился на 3,1 %, импорт - на 24,4 %. Минск экспортирует тракторы, телевизоры, нефтепродукты, грузовые автомобили и их части, автобусы, холодильники и морозильники, трансформаторы.