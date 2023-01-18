Белстат: ВВП за 2022 год 95,3 %

Рентабельность в целом по экономике на высоком уровне, рентабельность продаж в целом 8,9 %. Доля убыточных компаний снижалась в течение года, эта тенденция достаточно устойчивая. Снизилась закредитованность, долговая нагрузка на предприятия, что тоже говорит, что финансово предприятие чувствует себя неплохо. Здесь у них нет каких-то ограничений. С точки зрения экспортных показателей в начале пятилетки мы экспортировали на 5,8 млрд долларов продуктов сельского хозяйства, по итогам 2022-го ожидаем уже 8 млрд, т.е. здесь существенно добавляем. В целом торговое сальдо у нас приблизилось к 5 млрд. Это очень серьезный показатель, он добавляет устойчивости нашему финансовому рынку.

Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси