"Белтаможсервис" отправил в Китай седьмой сборный поезд "Василек"
Беларусь и Китай активизируют торгово-экономические связи. 21 мая "Белтаможсервис" отправил в Поднебесную очередной (уже седьмой с 2026 года) состав сборно-контейнерного поезда "Василек".
Сервис предназначен для всех компаний-экспортеров страны. Среди популярных грузов - пиломатериалы, молочная продукция, торфяные грунты и продукция изо льна.
Марина Белоусова, директор филиала РУП "Белтаможсервис" - офис логистики:
"Грузы у нас идут в разном количестве и составе. Это белорусская древесина, шпон, медицинские товары, торф, удобрения - все, что нужно отправить в Китай, мы готовы отправить нашим поездом".
Из перспективных проектов "Белтаможсервиса", касающихся стран дальней дуги, - поставки техники МАЗ в Мьянму. В процессе и экспорт машин "Амкодор" в Никарагуа.