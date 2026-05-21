"Белтаможсервис" отправил в Китай седьмой сборный поезд "Василек"

Беларусь и Китай активизируют торгово-экономические связи. 21 мая "Белтаможсервис" отправил в Поднебесную очередной (уже седьмой с 2026 года) состав сборно-контейнерного поезда "Василек".

Сервис предназначен для всех компаний-экспортеров страны. Среди популярных грузов - пиломатериалы, молочная продукция, торфяные грунты и продукция изо льна.

Марина Белоусова, директор филиала РУП "Белтаможсервис" - офис логистики:

"Грузы у нас идут в разном количестве и составе. Это белорусская древесина, шпон, медицинские товары, торф, удобрения - все, что нужно отправить в Китай, мы готовы отправить нашим поездом".