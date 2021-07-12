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Белтаможсервис и БелТПП подписали план-стратегию сотрудничества

Белтаможсервис и БелТПП подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию. Документ определяет конкретные формы и направления сотрудничества с акцентом на экспорт и создание благоприятных для внешних продаж условий. Кроме того, активизируют работу в сфере оказания услуг по сертификации, информационных, образовательных, переводческих и логистических услуг.

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