Белтелеком получит крупный подряд на системы видеоконтроля на МТЗ

Белтелеком планирует внедрить системы видеоконтроля на объектах МТЗ. Это будет лишь первый совместный проект. Стратегией развития Минского тракторного завода до 2030 года предусмотрена полная модернизация производства, в том числе масштабная цифровизация процессов. Углубленное сотрудничество позволит предприятиям наращивать свой потенциал и создавать новые возможности для эффективного развития бизнеса.