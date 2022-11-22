Белтелерадиокомпания и телерадиовещательная компания Удмуртии утвердили план совместной работы до 2025 года

Если сегодня приехать в Республику Удмуртию, заезжаете со стороны полей - ездят белорусские тракторы. В основном наш общественный транспорт в столице и во многих других городах - это МАЗ. У нас сегодня 252 предприятия удмурдских активно экспортируют в Беларусь. Поэтому сфер большое множество, Сегодня на рабочей группе мы, например, обсуждали возможность организации здесь производства нашей компании с учетом выгодного географического положения вашей республики.

Константин Сунцов, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики России