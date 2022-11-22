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Белтелерадиокомпания и телерадиовещательная компания Удмуртии утвердили план совместной работы до 2025 года

Беларусь и Россия продолжают последовательно укреплять взаимодействие по всем направлениям и прежде всего в экономическом плане. Сегодня это обсуждала рабочая группа по сотрудничеству нашей страны и Удмуртской Республики. Приоритеты взаимодействия диктует время. Сегодня важно минимизировать последствия санкционного давления. Стороны намерены развивать товаропроводящую сеть, расширить участие белорусских производителей техники в обновлении материально-технической базы предприятий Удмуртии, а также нарастить поставки отечественных стройматериалов на российский рынок.

Удмуртия - достаточно развитый промышленный регион. Мы получаем оттуда много сырья и материалов, которые необходимы для нашей промышленности. С белорусской стороны экспорт растет, он сейчас более 113 %. В этом году будет абсолютный рекорд поставок продукции.
Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси
Если сегодня приехать в Республику Удмуртию, заезжаете со стороны полей - ездят белорусские тракторы. В основном наш общественный транспорт в столице и во многих других городах - это МАЗ. У нас сегодня 252 предприятия удмурдских активно экспортируют в Беларусь. Поэтому сфер большое множество, Сегодня на рабочей группе мы, например, обсуждали возможность организации здесь производства нашей компании с учетом выгодного географического положения вашей республики.
Константин Сунцов, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики России

В рамках заседания подписан ряд соглашений. Один из документов касается информационной политики. Спрос на объективные новости велик, как и четкая оценка того, как развиваются наши страны, что происходит в мире. Руководители Белтелерадиокомпании и телерадиовещательной компании Удмуртии утвердили план совместной работы до 2025 года.

Фото:pixabay.com

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