БелТПП и Белтаможсервис согласовали совместные мероприятия

Белтаможсервис и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию. Совместный документ определяет конкретные направления сотрудничества, например, с зарубежными компаниями для создания благоприятных условий внешних продаж, организацию корпоративного обучения работников, сотрудничество в сфере оказания услуг по сертификации, а также информационным и логистическим.