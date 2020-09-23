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БелТПП продолжает онлайн-встречи для поддержки бизнеса
Белорусская торгово-промышленная палата на своем YouTube-канале продолжает проводить онлайн-встречи для поддержки бизнеса. Это стримы и практические вебинары, направленные на продвижение экспортной деятельности белорусских компаний, презентацию новых направлений работы и преодоление последствий спада деловой активности, вызванного пандемией. Сегодня состоится онлайн-семинар "Беларусь - Молдова: новые этапы экономического сотрудничества". С другими онлайн-мероприятиями, запланированными БелТПП в сентябре-октябре, вы можете ознакомиться на официальном сайте организации.
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