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БелТПП проведет онлайн-встречи для поддержки бизнеса

Белорусская торгово-промышленная палата проведет серию онлайн-встреч для поддержки бизнеса.Цель - продвижение экспорта наших компаний, презентация новых направлений поддержки экспортно-ориентированного бизнеса, а также установление новых контактов белорусских предприятий с зарубежными партнерами и преодоление последствий спада деловой активности, вызванного пандемией. Всего в сентябре-октябре БелТПП проведет 7 онлайн-встреч - это стримы, практические вебинары и круглые столы.

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