Беспилотный трамвай начинается с ассистента: БКМ отработает автономное движение в Мозыре

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Разработка беспилотных решений для общественного транспорта идет по траектории, знакомой легковому автопрому: от систем помощи водителю к полноценному автопилоту. Об этом в проекте "Экономическая среда" рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Михаил Сыманович.

"Мы сейчас занимаемся разработкой систем беспилотности для трамвайного вагона", - сказал Михаил Сыманович. Он пояснил, что трамвай движется по своим путям и "никуда не свернет", поэтому он "в этом плане более регламентирован, его проще контролировать". По словам руководителя, контролировать нужно только определенные этапы: скорость, разгон, торможение, остановка, препятствие.

Пилотный проект по созданию беспилотного трамвая стартует в Мозыре. "На небольшом маршруте протяженностью около 20 км, большая часть которого проходит за городом, попытаются обкатать систему беспилотности", - сообщил Михаил Сыманович.

Отдельно гендиректор БКМ остановился на экономике электротранспорта. Он отметил, что если рассматривать электрификацию общественного транспорта комплексно - не с точки зрения расходов на электроэнергию либо дизельное топливо, а с учетом затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии всей необходимой инфраструктуры, - то за 10 лет электрический транспорт сопоставим по стоимости с ДВС (двигатель внутреннего сгорания). "Это сопоставимо по уровню затрат. И больше на топливе, и на обслуживание. В электрическом транспорте обслуживание меньше, но там есть затраты немного больше на инфраструктуру", - отметил он.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Постников добавил, что в перспективе электротранспорт станет частью экономической безопасности страны, поскольку у Беларуси есть БелАЭС. "Переход ко все большему использованию электрической энергии - это одна из составляющих нашей экономической безопасности", - сказал Александр Постников.