Беспилотные грузовики заменят обычных водителей - практические испытания уже проходят под Мюнхеном

Зачем нужны грузовики без водителей?

В Европе и США огромная нехватка водителей. Автономным грузовикам не придется учитывать время вождения или перерывы на отдых, теоретически они могут ездить круглосуточно. Кроме того, беспилотные автомобили не будут уставать или терять внимание, производители говорят, что количество несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий тоже должно уменьшиться.

Вместо того чтобы гонять полуприцепы с контейнерами по трассе Гамбург - Мюнхен и регулярно ночевать в кабине вдали от дома, в будущем многие водители могли бы работать на региональных грузовых перевозках, доставляя грузы на небольшие расстояния. Предполагают, что благодаря грузовикам без водителей повысится безопасность и сократится количество пробок.

Что уже сделано?

Компания MAN уже протестировала автономные грузовики во время перевалки в порту Гамбурга и при погрузке на железную дорогу и сообщила о повышении эффективности до 40 %. Маршрутное сообщение между двумя логистическими точками на автомагистрали должно начать работу до конца года, затем планируются практические проекты с клиентами, а после автомобили могут поступить в серийное производство примерно в 2030 году.

Что делают конкуренты?

Американская автомобильная компания Daimler намерена создать автономный грузовик к 2027 году и рассчитывает на гораздо более крупный рынок США. Ожидается, что там к 2050 году объем грузовых перевозок удвоится.

Основная надежда на крупный бизнес. Компания Daimler Trucks уже год эксплуатирует беспилотные грузовики на автомагистралях США в рамках пилотных проектов с клиентами. На рынок эти грузовики должны выйти в 2027 году, обеспечить объем продаж в 3 млрд долларов и прибыль до вычета процентов и налогов в 1 млрд долларов к 2030 году.

Европейские клиенты настроены скептически

Представитель правления ассоциации автомобильных перевозок, логистики и утилизации отходов Германии (BGL) Дирк Энгельхардт говорит, что в теории беспилотные грузовики - это хорошо, но есть очень много вопросов: "Как часто случаются сбои в радиосети? Как она работает в сильный дождь, туман, снег? Как грузовик поведет себя на стройке или там, где плохо видна дорожная разметка?"

"Грузовик без водителя? Автопилот не сделал лишним пилота в самолете, поездами по-прежнему будут управлять машинисты. Я не понимаю, зачем внедрять автономное вождение в дорожное движение, которое гораздо сложнее", - говорит Энгельхардт.