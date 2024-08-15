Бесплатные тренинги для женщин-предпринимателей: узнали, где пройдут курсы и как на них попасть

Бесплатные тренинги для предпринимательниц пройдут в Витебске, Могилеве и Гомеле. Занятия проведут в ходе набора в менторскую программу для предприимчивых белорусок в рамках инициативы ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.



На тренинге участницы узнают, зачем предпринимателям нужны публичные выступления и самопрезентация; как контактировать с разной аудиторией; им расскажут о методах воздействия на слушателей и особенностях онлайн-коммуникации.



Для того чтобы попасть на курс, необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробности - в Telegram-канале профильного ведомства.