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Бесплатные тренинги для женщин-предпринимателей: узнали, где пройдут курсы и как на них попасть
Бесплатные тренинги для предпринимательниц пройдут в Витебске, Могилеве и Гомеле. Занятия проведут в ходе набора в менторскую программу для предприимчивых белорусок в рамках инициативы ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.
На тренинге участницы узнают, зачем предпринимателям нужны публичные выступления и самопрезентация; как контактировать с разной аудиторией; им расскажут о методах воздействия на слушателей и особенностях онлайн-коммуникации.
Для того чтобы попасть на курс, необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробности - в Telegram-канале профильного ведомства.
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