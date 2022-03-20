Беспрецедентное давление Запада позитивно сказывается на внутренней кооперации России и Беларуси

То, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же ценам, как в Российской Федерации. То, что мы всегда требовали от России. Мы имели этот огромный рынок, мы будем иметь, и там будет востребовано все, что мы производим - и легкая промышленность, и нефтепереработка, и нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет.

В рамках союза мы запускаем новые востребованные инициативы. В их числе "Евразийский агроэкспресс". Его реализация позволит обеспечить быструю доставку железнодорожным транспортом сельхозпродукции в азиатские и европейские государства, причем по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям. Этот проект с высокой интеграционной составляющей вновь подтверждает востребованность ЕАЭС.

Эксперты прогнозируют резкий дефицит удобрений в Европе, который вызван остановкой порядка 20 % мощностей по его производству.

Дело в том, что ни один из элементов санкционного давления для нас не опасен просто потому, что мы можем реагировать на них, исходя из нашего гигантского экономического потенциала. В итоге вопросы союзной кооперации и взаимной поддержки, которые по различным причинам могли пробуксовывать, сегодня находят положительные решения в кратчайшие сроки. Фактически западные санкции мобилизовали все формы интеграции и сотрудничества на евразийском пространстве.Реализация продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС стала одним из важнейших вопросов после того, как евробюрократы с помощью санкций сформировали предпосылки к дефициту продовольствия по всему миру, а значит, обрекли на голод миллионы жителей планеты. Посевная кампания в самом Евросоюзе находится под большим вопросом.Это связано с постоянным ростом цен на газ, скачки которого на спотовом рынке совпадают с заявлениями эффективных европейских менеджеров о прекращении закупок в России. Оправданное опасение недостатка энергоносителя вызывает закономерные скачки на рынке. В итоге цены на удобрения уже выросли на 200 % и стали не доступны многим фермерам. Посевная без удобрений обернется снижением урожайности, а цены получат отражение в кошельках простых европейцев.