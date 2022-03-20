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Беспрецедентное давление Запада позитивно сказывается на внутренней кооперации России и Беларуси
Кризис - время возможностей. Язык санкционного давления, на котором привык разговаривать коллективный Запад, изучен белорусами в полной мере. На протяжении всей суверенной истории нашей страны экономика Беларуси подвергается незаконным ограничениям. Нынешняя ситуация не исключение, и поэтому шоком для крупнейших предприятий республики не является.
Почти за 30 лет в Беларуси научились работать при любых обстоятельствах. Беспрецедентное давление Запада уже позитивно сказывается на внутренней кооперации России и Беларуси. Достигнуты договоренности, которые в спокойное время вызывали жаркие дискуссии внутри Союзного государства.А сегодня к мобилизации внутренних резервов и развитию собственного потенциала подключаются все страны Евразийского экономического союза.
Подробнее в ситуации разбирался наш политический обозреватель Андрей Сыч. Тотальная безработица и голодные бунты - то, к чему на самом деле должны приводить западные санкции в отношении неугодных стран. За абсолютно откровенным выдавливанием предприятий с международных рынков стоит банальная попытка их обанкротить. Этакий рейдерский захват из далеких 90-х, за которым стоят уже не братки в малиновых пиджаках, а геополитические воротилы с непомерными аппетитами. Да и мыслят они не категориями отдельно взятого завода, а подчинением своей непреклонной воле целых государств. Вот только все уже давно изучили этот старый язык неоколониализма, на котором говорит старушка Европа. Ответом на вызовы становится укрепление кооперации.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
То, за что мы боролись с Россией всегда, случилось. Наконец-то у руководства России, да и у всех россиян, сформировалось твердое понимание, что мы должны быть вместе, что Беларусь так же нужна России, как нужна нам огромная Россия. Поэтому мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же ценам, как в Российской Федерации. То, что мы всегда требовали от России. Мы имели этот огромный рынок, мы будем иметь, и там будет востребовано все, что мы производим - и легкая промышленность, и нефтепереработка, и нефтехимия. Все, что мы производим, на этом огромном рынке в России и Китае нужно будет.
Дело в том, что ни один из элементов санкционного давления для нас не опасен просто потому, что мы можем реагировать на них, исходя из нашего гигантского экономического потенциала. В итоге вопросы союзной кооперации и взаимной поддержки, которые по различным причинам могли пробуксовывать, сегодня находят положительные решения в кратчайшие сроки. Фактически западные санкции мобилизовали все формы интеграции и сотрудничества на евразийском пространстве.
Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ:
В рамках союза мы запускаем новые востребованные инициативы. В их числе "Евразийский агроэкспресс". Его реализация позволит обеспечить быструю доставку железнодорожным транспортом сельхозпродукции в азиатские и европейские государства, причем по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям. Этот проект с высокой интеграционной составляющей вновь подтверждает востребованность ЕАЭС.
Реализация продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС стала одним из важнейших вопросов после того, как евробюрократы с помощью санкций сформировали предпосылки к дефициту продовольствия по всему миру, а значит, обрекли на голод миллионы жителей планеты. Посевная кампания в самом Евросоюзе находится под большим вопросом.
Эксперты прогнозируют резкий дефицит удобрений в Европе, который вызван остановкой порядка 20 % мощностей по его производству.
Это связано с постоянным ростом цен на газ, скачки которого на спотовом рынке совпадают с заявлениями эффективных европейских менеджеров о прекращении закупок в России. Оправданное опасение недостатка энергоносителя вызывает закономерные скачки на рынке. В итоге цены на удобрения уже выросли на 200 % и стали не доступны многим фермерам. Посевная без удобрений обернется снижением урожайности, а цены получат отражение в кошельках простых европейцев.
Максим Решетников, министр экономического развития России:
Торговля со странами ЕАЭС - это практически 15 % общей торговли наших стран, этот объем из года в год растет, поо сравнению с 2020-м он увеличился на треть. Но даже если мы уберем ковидные сокращения 2020 года, по сравнению с 2019-м рост составил 17 %. Мы понимаем, что это взаимная торговля, которая создает рабочие места в наших странах, которая позволяет поддерживать кооперацию. Поэтому нам очень важно, чтобы в этих непростых условиях у нас сохранялось единое торговое пространство.
Об российском аналогеSWIFT
Сохранение этих темпов и развитие нашего единого евразийского рынка товаров и услуг - это сегодня скорее даже не про экономику, а про суверенитет и возможность принимать самостоятельные решения без ежеминутной оглядки в поисках одобрения со стороны коллективного Запада. Пресечь рычаги давления и манипулирования - значит, вести политику в интересах собственных граждан. Преодоление западных монополий уже успешно реализуется. Отключение России и Беларуси от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей всегда являлось одним из основных элементов давления и диктатуры коллективного Запада. Сегодня SWIFT уже имеет отечественный аналог.
Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике евразийской экономической комиссии:
Одним из первых, кто уже присоединился к альтернативной системе межбанковских отношений, стал Китай со своей крупнейшей мировой экономикой. Важнейшей инициативой ЕАЭС и Китая, как сообщил Сергей Глазьев, станет разработка проекта независимой международной валютно-финансовой системы. Предполагается, что она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Фактически западное санкционное давление ведет к дедолларизации мировой экономики.
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