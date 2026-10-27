Бетонное золото: стоит ли в 2026 году инвестировать деньги в недвижимость

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Еще в начале прошлого века Антон Павлович Чехов вложил в уста одного из своих героев в пьесе "Вишневый сад" гениальную по своей прагматичности фразу: "Если вишневый сад и землю разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тыс. в год дохода".

С тех пор прошло больше ста лет, сменились эпохи, технологии, рухнули империи и возникли новые лидеры. Но тяга человека к инвестициям в квадратные метры осталась неизменной. Сегодня в Минске средняя стоимость квадратного метра пробила исторические максимумы. Цена предложения превысила отметку в 2,5 тыс. долларов за квадрат. А ленты новостей в белорусском сегменте интернета буквально бурлят заголовками о том, что покупка квартиры - это единственный надежный способ сохранить и приумножить капитал.

Люди массово обсуждают котлованы, рассрочки, ипотеки и арендные ставки. Но так ли это на самом деле? Всегда ли бетон и кирпич гарантируют вам безбедную старость и защиту от инфляции? Почему в одних странах рынок жилья становится драйвером реальной экономики, а в других - главным источником финансового кризиса? И главное, может ли белорусский рынок недвижимости выступать надежным способом инвестирования? Подробности смотрите в проекте "Про деньги с Александром Егоровым".

Бетонное золото

Начнем с макроэкономических основ. Почему любое уважающее себя государство уделяет такое внимание строительной отрасли? Почему стройка - это всегда индикатор здоровья нации и лакмусовая бумажка состояния реального сектора? Давайте разберем базовый механизм.

Стройка - это гигантский экономический маховик. Идеальный пример того, как создается ВВП страны. Один человек, который кладет кирпич или монтирует панель на стройплощадке, дает работу еще пятерым-семерым людям в смежных отраслях. Чтобы построить банальный многоквартирный дом, нужен цемент, стекло, арматура, кабели, пластиковые трубы. Значит, на полную мощность работают заводы реального сектора - цементные, металлургические, химические предприятия. Затем этот дом, точнее материалы для него, нужно привезти - работают транспортники, логисты, сжигается топливо. И затем, когда дом сдан, его нужно обставить - включается деревообработка, производство мебели, бытовой техники, текстиля. Люди идут в строительные гипермаркеты, покупают обои, краску, плитку.

Каждый вложенный в стройку рубль генерирует огромную добавленную стоимость на каждом этапе, который расходится по всей экономике. Давайте разберем ситуацию, когда жадность побеждает здравый смысл и разрушает реальный сектор. Перенесемся в США, начало XXI века. Американская мечта в самом соку. Каждый должен иметь свой большой дом с лужайкой. Банки начали раздавать ипотечные кредиты направо и налево. Причем давали их всем подряд.

Появился даже специальный циничный термин - NINJA-кредиты. Это аббревиатура, которая расшифровывается как no income, no job, no assets. В переводе - нет дохода, нет работы, нет активов. Да, вы не ослышались. Банки начали давать сотни тысяч долларов людям, которые не могли подтвердить свой заработок, значит, кредит выдавался тому, кто заведомо не сможет его отдать.

Банку страшно? Нет. Во-первых, потому что у банка в залоге недвижимость. Ее всегда можно продать и вернуть деньги, ведь цены на жилье всегда растут. Во-вторых, потому что Уолл-стрит придумала гениальную в своей токсичности схему. Банк брал тысячи таких заведомо плохих кредитов, упаковывал их в красивые сложные ценные бумаги, так называемые обеспеченные долговые обязательства, и нес в рейтинговые агентства. Агентства ставили на этот финансовый мусор высший рейтинг надежности - Triple-A. Затем эти бумаги продавали инвесторам, пенсионным фондам, другим странам по всему миру как сверхнадежный актив.

Логика железная, ведь в их основе лежат реальные американские дома. А цены на жилье в США растут всегда. Люди видели, что их дом за год подорожал на 20 %, шли в банк, брали второй, а то и третий кредит под залог этой бумажной прибыли, чтобы купить новый телевизор, машину или съездить в отпуск. Пузырь надувался до космических масштабов. А потом произошло то, что всегда происходит с финансовыми пирамидами.

Во-первых, к 2007 году Федеральная резервная система США существенно подняла процентную ставку. Во-вторых, закончились льготные периоды по платежам по ипотечным кредитам. Как результат, платежи по кредитам у тех самых заемщиков без работы и доходов резко возросли, и люди массово перестали платить.

Что важно знать, чтобы понять причины кризиса? Только в США и только в отдельных штатах кредиты на недвижимость могут быть без права регресса. То есть, если вы не платите по кредиту и у вас забирают дом, если его стоимость меньше суммы долга по кредиту, то вы все равно ничего не должны банку. Так и получилось: цены на недвижимость начали падать, американцы прикинули, что стоимость жилья существенно ниже долга. Значит, надо отдать ключи, ведь в этом случае ты теряешь меньше, чем приобретаешь. Банки начали забирать дома, выбрасывая на рынок сотни тысяч объектов недвижимости, что еще больше снизило цены на недвижимость. Пошла цепная реакция, и лавину уже было не остановить.

Цены на жилье рушились, и вдруг оказалось, что те самые красивые ценные бумаги с высшим рейтингом надежности, разбросанные по всему миру, ничего не стоят. В сентябре 2008 года обанкротился инвестиционный гигант Lehman Brothers, чья история насчитывала полтора века. Мировая финансовая система встала на грань полного коллапса. Триллионы виртуальных долларов сгорели в одночасье, миллионы американцев лишились домов, а мировая экономика погрузилась в тяжелейшую рецессию.

Дьявол, как обычно, скрывался в деталях. Проблема была не в самих домах, а в колоссальной оторванности финансовых производных от реального сектора экономики. Когда бумажек, деривативов, выпущенных на один реальный дом, становится в сто раз больше, чем стоит сам этот дом, система обречена. И таких ситуаций в мировой истории было множество. Начиная от Японии 1990-х годов, кризис на рынке жилья в которой остановил экономический рост в стране на десятилетия, и, заканчивая Ирландией, экономическое чудо которой превратилось в тыкву из-за резкого снижения цен на недвижимость в стране. Поняв уроки истории, давайте проанализируем, что происходит у нас в стране.

Прагматичный подход Беларуси

Какова же реальная картина у нас, если мы посмотрим данные официальной статистики по строительству жилья? Мы увидим не хаотичные рывки и пузыри, а четкую, спланированную работу государства. Мы не строим виртуальные замки, мы строим квадратные метры для жизни. Государственная политика здесь предельно прагматична: стабильный ежегодный ввод жилья, предсказуемый рост кредитов, жесткий контроль за долгостроем, а также мощная социальная поддержка нуждающихся. В первую очередь многодетных семей и молодых специалистов.

В результате мы видим планомерный рост обеспеченности населения квадратными метрами на человека. За четверть века количество метров на человека выросло почти на 50 %, с 22 до 31 метра. Причем в сельской местности этот показатель уже достиг 42 кв. м на человека. Только вдумайтесь в эту цифру, о таком наши бабушки и дедушки могли только мечтать.

Да, продолжают оставаться точечные вопросы, которые необходимо решать государству. Обеспечение жильем сирот, многодетных семей, распределение трудовых ресурсов в малых населенных пунктах посредством строительства арендного жилья. Но глобально мы совершили огромный рывок, по сути, достигнув уровня восточных стран Европейского Союза.

А теперь давайте перейдем к самому интересному - кошелькам. Насколько это жилье реально доступно для простого человека? Кажется, что цены постоянно растут, а ставки на кредиты заоблачные. И да, и нет. Давайте обратимся к статистике. Индекс доступности жилья в целом по стране за 15 лет вырос на 34 % пунктов - с 41 до 75 %.

Что этот индекс значит в переводе на обычный русский язык? Это соотношение средней зарплаты к стоимости квадратного метра - сколько вы можете купить метров за одну зарплату. Рост индекса означает, что, несмотря на все инфляционные процессы и девальвации прошлых лет, номинальные доходы белорусов в среднем росли быстрее, чем стоимость квадратного метра на национальном уровне. Жилье в среднем по стране, если смотреть на дистанции в полтора десятилетия, стало доступнее. Но правда в том, что этот рынок крайне неоднороден.

У нас есть ярко выраженная огромная столичная премия. Минск - это самое настоящее бутылочное горлышко. Индекс доступности в Минске на конец 2025 года составлял 65 %, что заметно ниже общереспубликанского показателя в 75 %. Такая же ситуация в Минской области, где индекс упал до 58 % и является самым низким в стране. Почему так происходит? Все хотят жить в Минске, ну или хотя бы в Минском районе. Спрос на жилье огромен, предложение новых квартир с каждым годом сокращается. В результате цены растут быстрее, чем в целом по стране. Зато если мы посмотрим на регионы, например, Гродненскую или Гомельскую области, там индекс около 100 %. В этих регионах жилье в полтора раза доступнее, чем в столице.

А что со ставками? Есть очень длинная цепочка закономерностей, которую надо учитывать. Но прежде давайте сформулируем вопрос, которым задаются многие. Почему в соседних странах ставка по ипотеке ниже? Начнем с того, что доступность жилья в столицах - Минске, Варшаве, Вильнюсе - примерно одинаковая - 50-60 %. То есть копить на жилье надо одинаковое количество лет. Во-вторых, если говорить о ставке по кредиту, то ее необходимо сравнивать с темпами роста номинальной зарплаты. У нас номинальные зарплаты растут примерно на 13 % в год, соответственно, при ставке по ипотеке в 13 % годовых доля платежей по кредиту относительно дохода человека со временем снижается.

Самый сложный период - это первые пару лет, когда платежи максимальные. Именно поэтому в банках сейчас набирают популярность кредиты с установлением низкой ставки в первые годы, так называемый грейс-период, в течение которого проценты практически нулевые.

Недвижимость как инвестиция

Итак, мы подошли к главному вопросу. Покупать ли квартиру как инвестицию сегодня, осенью 2026 года? Во-первых, нужно признать факт, что долгосрочно минский метр отлично справляется с защитой капитала и обгоняет инфляцию. За последние 20 лет, начиная с 2005 года, реальный прирост стоимости квадратного метра, полностью очищенный от инфляционных издержек, составил около 125 %. Это в среднем уверенные 4 % реальной годовой доходности в валюте. Это даже без учета денег, которые можно было бы получать от аренды. И к сентябрю 2026 года цены предложения в Минске обновили исторические максимумы, пробив 2,5 тыс. долларов за квадрат.

Но давайте применять консервативный подход. Покупать актив на исторических пиках после длительного безоткатного роста - это всегда колоссальный риск коррекции. Рынок цикличен. Давайте сравним доходность квартиры под сдачу в Минске и простого банковского безотзывного депозита в белорусских рублях. Берем стандартную готовую однушку в Минске с хорошим ремонтом. Цена вопроса около 300 тыс. рублей. Сдав ее в аренду после уплаты фиксированного налога и с учетом месяца простоя на поиск жильцов, вы получите на руки чистыми около 4,5 % годовых.

А теперь смотрим на безотзывный рублевый вклад. Ставки сегодня находятся на уровне 12-14 % годовых. То есть депозит обгоняет бетон. Но мы не учли рост стоимости актива - квартиры. В этом случае при росте стоимости метра в рублях на 9-10 % в год доходность сравняется. Понятно, что здесь важно оценивать риски, но потенциально можно получить выгоду, сопоставимую с депозитом. Но существует теоретически более привлекательный вариант - покупка на котловане плюс ремонт и перепродажа или сдача в аренду. Многие идут в эту стратегию.

Купив стройку на старте за 180 тыс. рублей, вложив еще 70 тыс. в хороший ремонт, вы на выходе получите актив - все те же 300 тыс., но потратив только 250 тыс. Ваша капитализация, бумажная прибыль составит около 50 тыс. рублей, а это плюс 20 % вложенному капиталу. Красиво? Очень. Но это уже никакие не пассивные инвестиции. Это полноценный активный бизнес. Вы берете на себя серьезные скрытые риски: риск превышения сметы ремонта (материалы могут подорожать), риск задержки сроков сдачи дома застройщиком. В этот период, а это может быть 2-3 года, ваши деньги заморожены. Это мертвые деньги, они не приносят дохода, их съедает инфляция, в то время как депозит уже приносил бы сложные проценты.

Управление депозитом - это 15 минут в приложении банка на телефоне. А контроль стройки, приемка квартиры, закупка черновых материалов, поиск адекватных бригад, исправление их косяков - это полноценная вторая работа. Вы эту бумажную прибыль в 20 % буквально отрабатываете собственным временем и нервами.

И в-третьих, диверсификация. Главное правило инвестора - нельзя класть все яйца в одну корзину. Оцените свою личную готовность к рискам. Логичная стратегия сегодня - разместить часть свободного капитала на безотзывном вкладе в белорусских рублях, фиксируя высокую ставку, а оставшуюся часть уже инвестировать в недвижимость, если вы готовы принять все связанные с этим риски.

Но помните, что настоящая ирония рынка недвижимости в том, что покупатель думает, будто он инвестирует в будущее, риэлтор - что он управляет процессом, банк уверен, что получает безрисковый актив под залог. Но выигрывает в итоге всегда тот, кто заливает бетон и подписывает генподряд. Потому что его прибыль зафиксирована еще до того, как у покупателя высохнут чернила в кредитном договоре.

Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, хочется сказать главное. Недвижимость была, есть и будет фундаментальным твердым активом. В отличие от западных рынков, где из жилья сделали спекулятивное финансовое казино с деривативами, белорусское государство выстраивает прозрачные, жесткие и понятные правила игры на строительном рынке, защищая как дольщиков, так и национальный интерес.

И цифры доказывают эффективность этой политики. За последние 15 лет в Беларуси существенно выросли и общая обеспеченность людей квадратными метрами, более 30 кв. м на человека, и реальная доступность жилья по отношению к доходам граждан. Еще 15 лет назад этот показатель был ниже 40 %, а сейчас в отдельных регионах он составляет более 100 %. Это конкретный, измеримый результат работы экономики реального сектора.

Но если рассматривать недвижимость как инвестицию, то нам, как инвесторам, нужно сохранить холодную голову. Не поддаваться эмоциональному хайпу в социальных сетях, не верить кричащим заголовкам о том, что цены будут расти вечно, отложить телефоны и просто посчитать реальную доходность. Всегда учитывать налоги, амортизацию ремонта, риск простоя, и самое главное - оценивать стоимость собственного времени и нервов.

Вы не можете заработать все деньги мира, но вы можете их глупо потерять. Инвестиции - это всегда про сбережение заработанного. А для заработка надо просто лучше и эффективнее работать.