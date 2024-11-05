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Без перехода на высокие технологии обеспечивать рост в АПК будет сложно - Головченко
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Эксклюзивные кадры визита Президента в Пакистан и инициативы в ОДКБ - в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко пригласил жителей Румынии чаще посещать гостеприимную Беларусь
Международная неделя Президента - в рубрике "Время Первого"
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
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