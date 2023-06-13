"Без этого никакой победы не будет". Лукашенко о востребованности собственного производства боеприпасов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия военно-промышленного комплекса в Минской области, заявил о востребованности и своевременности налаживания собственного производства боеприпасов, сообщает БЕЛТА.

Главе государства было доложено о запуске в Беларуси серийного производства самого массового типа боеприпаса РС 122 мм.

"Оказывается, это очень нужно для армии", - заметил белорусский лидер. Потому что важную роль в столкновениях играет не только высокоточное современное вооружение, но и более простое - автоматы, пулеметы, гранатометы. "Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, "Леопарды", "Брэдли", которые уничтожаются так же, как и советские танки и БМП (мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа)... Хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было бы закупать. А вот на земле все это и плюс автоматы, гранатометы, пулеметы - они решают большие-большие проблемы", - сказал Президент.

По его словам, сейчас востребованы и такие виды вооружения, как, например, реактивные системы залпового огня "Шквал" (модернизированные "Грады"). Они очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Соответственно необходимы и боеприпасы к ним.

"Я не говорю, что то (дорогостоящее высокоточное вооружение. - прим. БЕЛТА) не нужно. Нужно. Но без этого (собственного более простого вооружения. - прим. БЕЛТА) никакой победы на фронте не будет", - подчеркнул Президент.

"Техника техникой, но нужны еще боеприпасы к ней", - продолжил глава государства. Поэтому по его поручению в очень сжатые сроки было организовано собственное серийное производство боеприпасов и в скором времени оно должно развернуться на полную мощность.

"Выйдем на 10-12 тыс. У нас же "диктатура" и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет", - заметил Александр Лукашенко.

Отдельное внимание Президент уделил условиям хранения боеприпасов. Он напомнил, что по всей стране с прошлых времен сохранилось много хранилищ для ядерного оружия. В начале своего президентства Александр Лукашенко побывал в одном из таких хранилищ, где размещались боеприпасы к стратегическим "Тополям". И тогда в непростой экономической ситуации и под значительным внешним давлением Президенту пришлось принять решение о выводе ядерного оружия из Беларуси. "Так в жизни сложилось, что теперь приходится возвращать", - заметил глава государства.