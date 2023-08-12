Глава государства на примере одного из полей посмотрел технологию безотвальной обработки почвы

Уборочная в стране, аграрные технологии и эксперименты, а также формула для поддержки в сельском хозяйстве.Такими были темы рабочей субботы Президента. Александр Лукашенко снова в полях. В этот раз в Витебской области. На северо-востоке страны главе государства показали экспериментальные методы обработки почвы. Традиционно регион считается самым сложным в ведении сельского хозяйства: и климат, и соблюдение технологий, и кадры. "Витебск надо подтягивать" - тезис на профильных совещаниях звучит нередко. Но, как показывает практика, там, где "подходят с умом", проблем не возникает, несмотря на географию. На поле сегодня о плюсах и минусах технологии Президенту докладывали и заместитель премьера, и глава фермерского хозяйства (частник), и агрономы, и комбайнеры. Мнения "от работников до минского управления" нужны для объективности, чтобы если и пробовать, то разумно. Продолжит Катерина Круталевич.

Президент с инспекцией на севере страны

Без предупреждений приехать, посмотреть, как идут процессы - норма для рабочих дней главы государства в это время, куда входит и суббота. Все это знают, поэтому готовы априори. Частное хозяйство "Старт", официально КФХ - это такая предпринимательская форма работы с госземлей. Проще, фермерство и сразу эксперимент по безотвальной обработке почвы. Да, на севере, но, уверяет заместитель премьера, должен быть удачным.

Безотвальная обработка почвы - эксперимент в Оршанском районе

Заместитель премьер-министра Леонид Заяц пояснил, что будут применены специальные средства, чтобы подавить рост ненужной травы и сорняков. Он доложил, что в одном из хозяйств с посевов по такой технологии уже получили высокий урожай рапса, пшеницы, хорошо уродила и кукуруза.



"Будем пробовать здесь. В хороших хозяйствах - там, где уже опыт есть, безотвальная обработка почвы и посев по стерне - это хороший вариант. Но надо особенно на севере, востоке аккуратно к этому подходить".

Тонкий момент - вроде как и сравнивают по успешности сельское хозяйство всех областей, и спрос со всех одинаковый. И в то же время опытные аграрии понимают, что это, скорее, к вопросу о соблюдении технологии и кадровой дисциплине. Сроки созревания и климат совершенно разные. Да и то, что работает в Бресте и Гродно, может не сработать в Витебске и Могилеве. Для этого и нужны эксперименты. Алексей Кузьменко, замглавы "Старта", фермер с опытом работы на юге, Президенту на все вопросы ответит. Мнение человека на месте - приживется ли в Витебске метод.





Аграрии о работе на севере и юге

Это нам засуха показала все плюсы и минусы разных видов обработок земли и возделывания различных культур. И этот вид обработки для нас оказался оптимальным только или из-за того, что он может варьироваться как в засушливый период, так переувлажненный вегетационный период. Поэтому на нем остановились. Я думаю, получим прекрасный урожай, и выход будет экономически тоже для хозяйства достаточно весомый. Алексей Кузьменко, заместитель главы фермерского хозяйства "СТАРТ ТС"

Соблюдение технологии - необходимость

Что такое безотвальная обработка по-простому. Это когда землю не срезают и переворачивают с остатками предыдущего урожая, а сеют прямо вот в эту необработанную землю. Причем одновременно рыхлят, вносят удобрения, сеют и прикатывают. Да, нужна немного другая техника, но какая экономия времени и трудозатрат. И опять но. Вот чтобы это сработало, нужно стопроцентно соблюдать технологию. От слова "идеально".

А. Лукашенко: Должна быть дисциплина

Сорняки надо убирать, тут обработка, прополка должна быть очень ответственной. Здесь дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрения - надо внести. Положено обработать, химпрополку сделать за сутки - надо в это время сделать. И столько раз, сколько надо. А на рапсовое поле надо, может, больше десятка раз заехать за период вегетации. Удобрения, обработка, если ты хочешь иметь 60 центнеров с гектара урожайность. Александр Лукашенко, Президент Републики Беларусь

Гродненская область03.08.2023

В Гродненской области с инспекцией Президент был чуть больше недели назад (3 августа). Уже тогда по темпу там разогнались хорошо. Сегодня регион перешагнул в намолоте за миллион тонн зерна. Соблюдают технологию, о чем детально будет говорить и вникший в процессы губернатор и помощники по региону. Там же Президенту покажут среднюю в масштабах страны по объемам ферму с почти нулевым падежом скота. Александр Лукашенко даст поручение.

Оршанский район

Распространяется, конечно, и на север эта стратегия, акцент для помощника уже по Витебской области - Анатолий Линевич здесь же на поле.

А. Лукашенко: Приняли решение - действуйте

"Если в хозяйстве появились телята, и они не могут их сохранить, забери именем революции и отдай на комплекс. Но он заплатит. Это для бедного хозяйства деньги и выход из положения. Поэтому железная должна быть дисциплина. Про падеж разговора быть не может. А то все мы работали в сельском хозяйстве, знаем, как там, как это я теленка отдам, сам же вырастил, а животное умирает. Приняли решение - действуй".

Учитываются все мнения

Это еще одна сложившаяся практика таких поездок - Президент спрашивает о технологии или о каком-либо процессе, или об идее - абсолютно все звенья цепи, не опираясь только на мнение пусть опытных, но все-таки руководителей из Минска. Кто, как не местный агроном, четче объяснит, почему это здесь не сработает или наоборот, почему нам это надо вчера.

Александру Лукашенко также доложили, что при такой технологии не только экономится технический и топливный ресурсы, но это хорошо и при засухах. Пласт земли не переворачивается, соответственно лучше сохраняет влагу. Еще один плюс - сохранение полезных бактерий и дождевых червей.



Но Президент все же настаивает на том, чтобы к подобной новации подходили взвешенно, предварительно изучив все возможные плюсы и минусы. "Посмотрим, что у тебя получится. Но я еще раз говорю: пахота в отвал - мы переворачиваем пласт и это все перегнивает. Это дает гумус почве - удобрение. Быстрее, эффективнее. Здесь мы без оборота пласта. Да, экономим. За счет внесения комплекса удобрений даем урожайность. В какой-то степени это все не так будет перегнивать. Хорошо, что у нас еще зима и весна влажные", - заметил он.



"Думаю, что какую-то часть площадей твоих посевных надо оставить и пахать с оборотом пласта. И сравнивай, особенно в будущем году, что будет здесь, что будет с оборотом пласта. А потом, если все нормально пойдет, будем постепенно переходить не только здесь, но и по стране на эти технологии. Люди пойдут, были бы агрегаты эти", - сказал Александр Лукашенко.

Безотвальная обработка почвы - трехкратная экономия

Если брать идеальную ситуацию, что и погода, и люди сработают в команде, экономия от такого сева, конечно, приличная. Трехкратная по минимальным подсчетам. Леонид Заяц министром сельского хозяйства был на протяжении семи лет, особенности сельского хозяйства в разных частях страны, конечно, знает. Причем начинал карьеру сегодняшний заместитель премьера, работая и на тракторе, и агрономом, так что убедить его в чем-то экономически заранее провальном, шансов нет.





Легко посчитать: если в масштабах республики посеять хотя бы рапс по этой технологии, мы сэкономим более 100 тысяч килограммов топлива только на этой культуре. В умелых руках эта технология очень серьезно обогатит. Не надо будет такого количества механизаторских кадров, такого количества техники, тракторный парк будет оптимизирован. Мы солидно прибавим в экономии, снижении затрат, повышении конкурентоспособности нашего конечного продукта. Поэтому нашим агрономам надо очень серьезно погрузиться в эту технологию и обеспечить ее применение, чтобы она давала отдачу. Леонид Заяц, заместитель премьер министра Беларуси

Легко посчитать: если на масштаб Беларуси это посеять, мы экономим сразу 100 тысяч топлива. Снижаются издержки, человек просто обогатится.

Тех, кто работает, будут поддерживать

Об издержках и вообще о том, чего хватает, а чего нет, Президент спросит отдельно. Тех, кто работает, будут поддерживать - посыл не только для Витебской области, вообще всем, кто так или иначе занят в сельском хозяйстве. Условия очень простые.

"Если мы будем видеть у вас результат, то будем приезжать к вам, помогать. И финансово, и техника, и все остальное. Тому, кто отдачу дает, почему не помочь. Вот единственная формула", - резюмировал Александр Лукашенко.

Главное - даже не произвести объемы продукции, как это было раньше, куда важнее - выгодно это все продать. "Мы будем помогать стратегически", - пообещал Президент.

Президенттакже обращает внимание на еще один немаловажный аспект - желательно производить эксклюзивный товар. "Просто молоко в масло превратить и высушить, сыворотку или еще что-то - это мы уже прошли. Это надо где-то делать, но мы прошли. Вы должны на этом малом предприятии создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять за этим. А ниш свободных предостаточно. Просто надо шевелиться".

Своя сеть магазинов (пусть небольших) и свой экспорт в ту же соседнюю Россию, тоже с фирменными магазинами - логичная история. Белорусское качество наши соседи знают. Есть и ГОСТы, и вкус. Тут уже все доказано - белорусские бренды делают только честные продукты. Может быть, появится еще одна марка из Витебска? Условия есть. Дело за поступательными движениями и кадровой дисциплиной.





А. Лукашенко: Я часто говорю, если не хотите воевать, давайте на поле работать

"Железная дисциплина. Ни влево, ни вправо. Потому что если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина! Объясни людям", - сказал глава государства.

"Мы селу помогаем дай бог. И дотации, и кредиты, и авансирование. Ни одна страна так не помогает. Но должна быть отдача, - подчеркнул белорусский лидер. - Нигде его (безответственного и нерадивого работника - прим. ред.) на работу не возьмут. Хватит! Дурница закончилась!"

"Я часто говорю: если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке. В Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому надо двигаться, двигаться, двигаться", - сказал Александр Лукашенко.

"Это не диктатура, не крепостное право. Просто нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим - будем жить", - сказал глава государства.