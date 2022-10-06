3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Бездумные санкции сильно повлияли на мировую торговлю
С 6 октября в стране больше не будут расти цены! Это касается не конкретного перечня товаров, а цен вообще - от продуктов до промышленности - итог совещания по инфляции у Президента.Отчитывались не только Нацбанк и правительство. Вопрос цен касается всех - от статистического комитета до губернаторов!
В начале совещания Александр Лукашенко пояснил позицию: все понимают внешние причины роста цен. Бездумные санкции сильно повлияли на мировую торговлю.От 20 % и выше инфляции сейчас страдают и страны Европы, и Америка. Но это только начало. Другой вопрос: почему в Беларуси растут цены на товары, не зависящие от критического импорта, на то, что белорусы выращивают и делают сами. Президент напомнил присутствующим и о мерах поддержки сельского хозяйства, и об адекватных ценах на газ и энергоносители, и о том, что в стране не пропали природные ресурсы.
Сначала поднимали цены под курс, а когда рубль укрепился,открутить забыли. Правительство, Нацбанк и губернаторы,вы что этого не увидели? А почему шум не подняли? Госконтроль докладывает - бюджетники закупали лук, морковку и по 300 %.
По словам Президента, надо исключить "спекуляции на полках".В "играх с ценами" сложилась целая практика обхода антиинфляционного законодательства. Этим грешат и товаропроизводители, и торговые сети
Они меняют цены, выходя якобы с новым продуктом, в котором не сильно меняется качество. Так, некоторые производители свинины и говядины меняли цены, просто меняя название. Причем рост цен составлял до 5, до 20 %
По итогам совещания решением Президента создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, профсоюзов, депутаты, сенаторы и специалисты статистического комитета. Они будут следить за ценообразованием и тем, как сети, поставщики и производители выполняют принятые решения по сдерживанию стоимости товаров.
Фото: Pixabay
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов