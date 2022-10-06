С 6 октября в стране больше не будут расти цены! Это касается не конкретного перечня товаров, а цен вообще - от продуктов до промышленности - итог совещания по инфляции у Президента.Отчитывались не только Нацбанк и правительство. Вопрос цен касается всех - от статистического комитета до губернаторов!

В начале совещания Александр Лукашенко пояснил позицию: все понимают внешние причины роста цен. Бездумные санкции сильно повлияли на мировую торговлю.От 20 % и выше инфляции сейчас страдают и страны Европы, и Америка. Но это только начало. Другой вопрос: почему в Беларуси растут цены на товары, не зависящие от критического импорта, на то, что белорусы выращивают и делают сами. Президент напомнил присутствующим и о мерах поддержки сельского хозяйства, и об адекватных ценах на газ и энергоносители, и о том, что в стране не пропали природные ресурсы.



Сначала поднимали цены под курс, а когда рубль укрепился,открутить забыли. Правительство, Нацбанк и губернаторы,вы что этого не увидели? А почему шум не подняли? Госконтроль докладывает - бюджетники закупали лук, морковку и по 300 %. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



По словам Президента, надо исключить "спекуляции на полках".В "играх с ценами" сложилась целая практика обхода антиинфляционного законодательства. Этим грешат и товаропроизводители, и торговые сети



Они меняют цены, выходя якобы с новым продуктом, в котором не сильно меняется качество. Так, некоторые производители свинины и говядины меняли цены, просто меняя название. Причем рост цен составлял до 5, до 20 % Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси



По итогам совещания решением Президента создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, профсоюзов, депутаты, сенаторы и специалисты статистического комитета. Они будут следить за ценообразованием и тем, как сети, поставщики и производители выполняют принятые решения по сдерживанию стоимости товаров.

