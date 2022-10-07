Безопасность Беларуси обеспечена, но нужно быть готовыми к любым провокациям извне, заявил Головченко

Безопасность страны полностью обеспечена, однако нужно быть готовыми к любым провокациям извне. Об этом говорили сегодня в столичном Доме офицеров. По поручению Президента, силовой блок проинформировали о ситуации внутри Беларуси и за ее пределами. Несмотря на нагнетание ситуации деструктивными силами, мы сможем справиться с любыми вызовами, в том числе экономическими.