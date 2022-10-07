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Безопасность Беларуси обеспечена, но нужно быть готовыми к любым провокациям извне, заявил Головченко

Безопасность страны полностью обеспечена, однако нужно быть готовыми к любым провокациям извне. Об этом говорили сегодня в столичном Доме офицеров. По поручению Президента, силовой блок проинформировали о ситуации внутри Беларуси и за ее пределами. Несмотря на нагнетание ситуации деструктивными силами, мы сможем справиться с любыми вызовами, в том числе экономическими.

Нашим экспортерам дополнительное преимущество дает и укрепление национальной валюты. Так, доллар ослаб к белорусскому рублю на 4 %, а евро - на 17.

Фото:БелТА

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